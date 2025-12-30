사진=MBC

MBC가 '2025 MBC 연기대상' 신인상 남녀 부문을 모두 공동 수상으로 결정해 눈길을 끌었다. 신인상은 이번 시상식의 첫 수상 부문이었다.30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 방송인 김성주와 배우 이선빈이 MC로 호흡을 맞췄다.여자 신인상 후보로는 '달까지 가자' 조아람, '모텔 캘리포니아' 최희진, '이강에는 달이 흐른다' 홍수주, '달까지 가자' 홍승희가 이름을 올렸으며, 조아람과 홍수주가 공동 수상의 영예를 안았다.조아람은 "이렇게 좋은 자리에 초대해주신 것만으로도 감사한데, 큰 상까지 주셔서 정말 감사드린다"며 말문을 열었다. 이어 "역할을 준비하면서 확신보다는 의구심과 질문을 스스로에게 많이 던졌던 것 같다. 그럴 때마다 고립되지 않도록 도와주신 미란 언니, 선빈 언니께 가장 먼저 감사 인사를 전하고 싶다"고 말했다.또한 "감독님, 작가님을 비롯해 현장에서 많은 사랑을 주신 스태프분들께 감사드린다. 소속사 대표님과 회사 식구들, 캐릭터를 예쁘게 만들어주신 스태프분들과 선생님들께도 감사하다"고 덧붙였다. 그는 "드라마를 사랑해주신 시청자분들과 팬분들께 감사드리고, 이런 값지고 소중한 경험을 할 수 있게 저를 낳아주시고 길러주신 부모님께 진심으로 감사하고 사랑한다는 말씀을 드리고 싶다. 오빠도 사랑한다"며 "더 자랑스러운 딸의 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 밝혔다.홍수주는 "사실 상을 받을 줄 몰라서, 이렇게 고마운 분들을 다 이야기할 수 있을지 제 자신을 못 믿겠다"며 웃음을 보인 뒤 "먼저 드라마 팀 감독님과 작가님, 소속사 식구들과 대표님께 감사드린다"고 전했다. 이어 "부모님과 동생에게도 사랑한다는 말을 꼭 전하고 싶다"며 감사의 마음을 덧붙였다. 앞서 홍수주는 일각에서 연기력 논란이 일기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr