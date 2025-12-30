사진=MBC

김남희가 '2025 MBC 연기대상' 남자 조연상을 받았다.30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥 미디어센터에서는 김성주와 이선빈의 진행으로 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 남자 조연상 트로피는 '이강에는 달이 흐른다' 김남희의 품으로 돌아갔다.김남희는 "상을 주셔서 당황스럽다. 후보에 오른 배우분들이 너무 대단해서 더 고맙다"며 "제가 작품을 잘했다기보다는 MBC 작품을 많이 해서 개근상 개념으로 주신 것 같다"고 겸손한 소감을 전했다.그는 "연기를 왜 해야 할지 계속 고민하고 있다. 배우라는 직업이 나에게 어울리는지 스스로 묻게 된다"며 "연기를 하면서 사람들에게 즐거움을 주는 게 맞는지, 또 스스로 무엇을 느껴야 하는지 생각해왔다"고 털어놨다. 그러면서 "돈을 벌기 위해서인지, 잘나고 싶어서인지, 단순한 성공과 야망 때문인지 모르겠는데, 앞선 이유로 연기를 하면 재미가 없더라"고 솔직한 마음을 밝혔다.김남희는 또 "이제 딱 40이 됐다. 그 답을 찾고, 앞으로 연기를 계속해야 할지 고민하는 시기"라며 "덕분에 그 고민의 끝을 조금이나마 찾은 것 같고, 앞으로는 더 열심히 연기해야겠다는 생각이 들었다"고 다짐했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr