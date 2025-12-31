남궁민은 '대상 후보'서 제외됐다…이제훈 vs 고현정, 거를 타선 없는 'SBS 연기대상' [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

올해 'SBS 연기대상'이 여느 때보다 밝은 분위기 속 개최된다. KBS, MBC 모두 부진을 면치 못한 가운데, 유일하게 흥행 풍년이었기 때문이다. 한지민부터 박형식, 이제훈, 고현정까지 쟁쟁한 대상 후보들의 치열한 경쟁이 예상되는 가운데, 남궁민은 후보에도 이름 올리지 못하는 굴욕을 겪었다.31일(오늘) SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열린다. 신동엽, 채원빈, 허남준이 진행을 맡았다. 대상 후보는 '사마귀: 살인자의 외출' 고현정, '나의 완벽한 비서' 한지민, '트라이: 우리는 기적이 된다' 윤계상, '모범택시3' 이제훈, '보물섬' 박형식 총 5명이다.SBS에서는 올해 흥행과 화제성을 동시에 잡은 작품이 쏟아졌다. 공개된 8개의 금토극 중 4개가 시청률 10%를 돌파했고, '보물섬'은 최고 15.4%를 찍었다. '키스는 괜히 해서!'는 수목드라마라는 리스크에도 최고 6.9%를 기록하며 인기를 얻었다.가장 유력한 대상 후보로는 이제훈이 언급된다. '모범택시' 시리즈는 SBS 대표 시리즈물이다. 시즌1, 시즌2 전회차 시청률이 두 자릿수를 기록했고, 시즌2에서는 최고 21%를 돌파했다. 시즌3는 전 시즌들보다는 낮은 시청률로 시작했지만, 12회에서 14%까지 치솟으며 자체 최고치를 경신했다. 화제성 조사에서는 12월 3주차 기준 TV 부문 드라마·비드라마 통합 화제성 5주 연속 1위에 올랐다.이제훈은 '모범택시1'로 최우수상, '모범택시2'로 대상을 받았다. 올해 '모범택시3'로 대상의 영예를 안는다면, 같은 시리즈로 'SBS 연기대상'에서 두 차례 대상 거머쥐게 된다.박형식은 올해 SBS 최고 시청률을 기록한 '보물섬'을 이끈 주역이다. 그는 이 작품을 통해 소년의 얼굴을 벗고 남성적인 카리스마를 발산해 호평받았다. 고현정은 '사마귀'로 7년 만에 SBS 드라마로 복귀, 잔혹한 연쇄살인마의 얼굴을 그려내 감탄을 자아냈다. 특히 고현정은 '사마귀'의 예산이 적었던 탓에 출연료를 자진 삭감했다고 알려질 정도로 작품에 대한 남다른 애정을 보였다.한지민은 '나완비'에서 이준혁과 사내 로맨스 호흡으로 과몰입을 유발했다는 평가를 받았다. 그간 다양한 작품을 통해 로맨스 장인 면모를 보였던 한지민은 이번 작품에서 까칠함과 덜렁거리는 매력을 동시에 자아냈다. 윤계상은 '트라이'에서 럭비부 감독 주가람 역을 맡아 20대 배우들 사이에서 든든한 기둥 같은 역할을 해냈다.남궁민은 후보에서 제외됐다. 남궁민은 2020년 '스토브리그'로 SBS에서 대상을 받고 2022년 '천 원짜리 변호사'로 대상 후보에 올랐던 만큼, 후보에조차 오르지 못한 건 배우로서 뼈아프다. '우리 영화'가 올해 방송된 SBS 금토드라마 중 가장 낮은 성적을 낸 것이 이유 중 하나라는 게 업계의 시선이다.대상 후보 중 누가 받아도 이상하지 않은 SBS 연기대상. 그러나 그간 공동수상을 남발했던 만큼, 차린 것 많은 잔칫상의 권위를 스스로 추락시킬 위험도 있다. 올해에는 공동 대상이 없기를 간절히 바라는 이유다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr