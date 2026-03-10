사진=더라이브

댄스 크루 베베(BEBE)가 성숙해진 매력으로 새로운 변신을 시도했다.소속사 더라이브는 지난 9일 베베(바다, 러셔, 태터, 키마, 채채, 소원)의 새 프로필 이미지와 필름을 공개했다.이번에 공개된 프로필 이미지와 필름은 'Be Edge, Be Evolved'라는 콘셉트 아래 선명한 태도로 한 걸음 더 나아가는 베베의 모습을 담아냈다.프로필 이미지 속 베베는 레더와 에나멜 소재를 활용한 스타일링에 펑크와 그런지 무드를 더한 록시크 콘셉트를 선보였다. 블랙을 중심으로 한 강렬한 스타일링과 절제된 표정 연기가 어우러지며 팀 특유의 카리스마와 아우라를 극대화했다. 이어 메탈릭한 배경과 붉은 톤의 공간을 활용한 컷에서는 댄스 크루 다운 아이코닉한 포즈로 존재감을 발산하며 멤버 개개인의 개성을 보여줬다.프로필 필름은 빠른 트랜지션과 역동적인 무빙을 중심으로 한 연출이 어우러지며 베베만의 색깔이 담긴 영상으로 완성됐다. 특히 이번 영상을 위해 제작된 별도의 음원 위에 멤버들이 직접 구성한 안무가 더해지며 한층 강렬해진 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.베베는 2023년 방송된 Mnet 댄스 서바이벌 프로그램 '스트릿 우먼 파이터 2'에서 최종 우승을 차지하며 대중에게 존재감을 각인했다. 그간 수많은 K팝 아티스트의 트렌디한 안무를 작업하며 글로벌 팬들의 주목을 받아온 베베는 댄스 신을 넘어 다양한 콘텐츠에서도 영향력을 확장하며 활발한 행보를 이어가고 있다.새로운 프로필 이미지와 필름 공개를 통해 한층 진화한 팀의 정체성과 새로운 비주얼을 선보인 베베가 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr