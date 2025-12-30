사진제공 = 피네이션

화사(HWASA)가 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’의 히스토리에서 국내 솔로 가수 중 최고 자리에 올랐다.멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 화사의 ‘Good Goodbye’는 지난달 30일 첫 ‘PAK’를 달성 후 30일 오전 11시 기준 누적 횟수 총 480회의 ‘PAK’를 기록 중이다.아이차트에 따르면 화사 ‘Good Goodbye’는 올타임 ‘PAK’ 순위에서 헌트릭스 ‘Golden’(1484회), 뉴진스 ‘Ditto’(655회), BTS ‘Dynamite’(610회)에 이어 480회로 통산 4위에 올랐다. 국내 솔로 가수 중 최다이며 현재 진행형의 상승세를 보이고 있다.화사 ‘Good Goodbye’는 2025년 ‘최고 대세곡’으로 자리매김 중이다. 올해 아이브 ‘REBEL HEART’, 지드래곤 ‘TOO BAD (Feat. Anderson .Paak)’, 헌트릭스 ‘Golden’, 화사의 ‘Good Goodbye’까지 총 4곡의 ‘PAK’ 곡이 나왔는데 화사는 헌트릭스를 제외한 국내 가수 중 최고 기록 행진을 이어가고 있다.화사는 청룡영화상 축하무대 후 역주행 신화를 썼다. 음악방송 3관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설 차트 ‘빌보드 코리아 핫100’ 2주 연속 1위, ‘빌보드 월드 디지털송 세일즈’ 차트 첫 1위, ‘빌보드 글로벌 200’ 32위 등 국내외서 뜨거운 인기몰이를 해 왔다.화사는 내년 1월 17일부터 18일까지 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 ‘2026 HWASA CONCERT (2026 화사 콘서트 <미 카사>)’를 개최한다. 특히 이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음 선보이는 단독 콘서트다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr