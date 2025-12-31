에이비식스 이대휘/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=웨이브(Wavve)

그룹 AB6IX가 '최애와의 30분'의 여덟 번째 게스트로 나서며 '현실 오빠美'가 가득한 유쾌한 만남을 선보인다.31일 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 선공개되는 '최애와의 30분' 8회에서는 육각형 아이돌 AB6IX가 게스트로 출격해, 열아홉 살의 '역대 최연소 찐팬'과 30분의 무편집 만남을 진행한다.이날 실용음악과 전공을 준비 중인 고3 찐팬은 AB6IX와의 첫 만남 직후, 무대에 오르기 전에 목을 푸는 방법 및 '목 관리'에 대한 현실 질문을 던진다. 이에 AB6IX 자신들의 '실구매템'까지 공개하며 비법을 아낌없이 공유한 뒤, "막상 (우리를) 보니까 별거 없지?"라는 '매운맛 농담'을 던져 시작부터 분위기를 화기애애하게 끌어올린다.그런가 하면 찐팬의 '최애 멤버'인 이대휘는 "연기를 보여 달라"는 찐팬의 요청에 '광기 연기'를 선보여 박우진으로부터 "연기는 접어야겠다"라는 팩폭을 듣는다. 직후 이대휘는 "안 그래도 연기 오디션 하나를 떨어졌다"라고 셀프 고백해 웃음을 안긴다. 이어 "팀의 막내라 좋은 점이 있는지?"라는 질문에는 "방송용 대답을 원해, 찐 대답을 원해?"라고 되묻더니, "막내라 좋은 점은 없어"라며 진심 가득한 답변과 이유를 덧붙여 현장을 초토화시킨다.이 밖에도 AB6IX는 "팬들을 위한 모닝콜을 만들어 달라"는 요청에 "일어나, 늦었어! 이것도 못 하면 아무것도 못 해!"라는 '충격 요법' 알람을 선물해 '현실 오빠'의 매력을 풀가동한다. 더불어 역주행곡 'STUPID'의 즉석 라이브 무대를 비롯해 찐팬의 최애곡 'Deep inside'를 합동 라이브로 선보이며 최고의 30분을 완성한다.AB6IX가 출연한 '최애와의 30분' 31일 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 선공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr