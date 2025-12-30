사진=텐아시아DB

사진제공=O3 Collective

가수 겸 배우 이준호가 '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈(2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS)'에서 3관왕을 차지했다.이준호는 지난 29일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 열린 '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈(2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS)'(이하 '2025 에이판 스타 어워즈')에 참석해 자리를 빛냈다.이날 이준호는 남자 배우 인기상과 글로벌 스타상을 수상한 데 이어 중편 드라마 남자 최우수 연기상까지 받았다. 총 세 개의 트로피를 거머쥔 그는 글로벌 인기와 뛰어난 연기력을 증명하며 굳건한 저력을 실감케 했다.3관왕의 영예를 안은 이준호는 "팬들의 노력을 통해 받은 상임을 알고 있다. 항상 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드린다"며 감사 인사를 전했다. 또 그는 "올해 '태풍상사'와 함께 태풍과도 같은 나날을 보낸 것 같다. 손에 손잡고 벽을 넘을 수 있는 사랑을 가르쳐 주시고, 그 세계를 창조해 주신 장현 작가님과 이나정 감독님께 감사하다는 말씀드리고 싶다"고 소감을 전했다.이어 "강태풍이라는 인물을 연기하면서 가족에 대한 생각을 정말 많이 하게 됐다. 항상 건강하고 함께 오랫동안 행복할 수 있으면 좋겠다. 연말 마무리 잘하시고, 새해 복 많이 받으시길 바란다"고 덧붙였다.이준호는 올 한 해 브라운관과 OTT를 넘나들며 종횡무진 활약을 펼쳤다. 그는 tvN 드라마 '태풍상사'에서 배우 김민하와 호흡을 맞추며 큰 사랑을 받았다. 또 강태풍 역을 맡아 디테일한 연기를 선보이며 뛰어난 캐릭터 소화력을 증명했다.이뿐만 아니라 이준호는 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'에서 전무후무한 캐시 히어로 상웅 역으로 시청자를 만나며 연말을 의미 있게 장식했다. 그의 열연에 힘입어 '캐셔로'는 공개 이틀 만에 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 부문에서 1위를 차지했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr