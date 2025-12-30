[종합] 이이경 저격에도 타격없다…유재석, '대상의 품격' 보여준 한 마디 ('MBC방송연예대상')

사진제공=MBC

이하 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 수상자 (작품명)

2025년을 빛낸 MBC 예능 프로그램과 예능인들의 무대, ‘2025 MBC 방송연예대상’이 막을 내렸다.지난 29일 방송된 ‘2025 MBC 방송연예대상’이 2049 시청률 1부 1.5%, 2부 1.8%를 기록했다. 수도권 가구 시청률은 1부와 2부 모두 4.9%였다. 분당 최고 시청률은 타이거 JK의 축하 무대와 함께 모두 축제 분위기를 즐기는 순간으로 1부에서 6.5%까지 치솟았다.이날 영예의 대상은 유재석이었다. MBC에서만 9번째 대상, 통산 21개의 대상 트로피를 거머쥔 역대 최다 대상 수상자의 위엄을 실감케 했다. 특히 ‘놀면 뭐하니?’에서 늘 변함없이 편안하고 유쾌한 활약을 보여주며 국민 MC의 위상을 또 한 번 각인시켰다.대상을 수상한 유재석은 ‘놀면 뭐하니?’ 뿐만 아니라 점점 어려워지는 방송 환경 속에서도 시청자에게 즐거움과 웃음을 선사하기 위해 예능계에 종사하는 많은 이들과 동료, 선후배에게 고마운 마음을 전했다.특히 그는 "하하, 주우재에게도 고맙다는 이야기를 늘 하고 싶다. 올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차했지만, (박)진주, (이)미주, (이)이경이까지 너무 고생했고 고맙다"며 최근 사생활 이슈로 '놀면 뭐하니'에서 하차 당했다고 저격한 이이경의 이름까지 언급했다. 이어 유재석은 “2025년에 안 좋았던 모든 것들은 화사 씨 노래처럼 2025년에 ‘Good Goodbye’를 하고 좋은 기억들만 가지고 2026년을 맞이하셨으면 좋겠다”며 새해 인사를 덧붙였다.김연경은 ‘신인감독 김연경’을 통해 신인상과 올해의 예능인상을 모두 받는 이례적인 결과로 예능계까지 접수했다. ‘신인감독 김연경’은 시청자들이 뽑은 올해의 예능 프로그램상과 베스트 커플상을 수상했고 이 외에도 베스트 팀워크상, 핫이슈상까지 6관왕을 차지, 2025년 대세 예능 프로그램 다운 인기를 입증했다. 공로상은 대한민국 1호 개그맨이자 스탠드 업 코미디의 아버지인 故 전유성이 받아 제자인 김신영이 대리 수상했다.‘2025 MBC 방송연예대상’은 ‘MBC 방송연예대상’ 30주년을 기념하며 시청자들을 위해 MBC 원더랜드 콘셉트로 마법 같은 시간을 선사했다. 다이나믹 랜드, 어드벤처 랜드, 판타지 랜드, 레전드 랜드로 구성돼 테마파크에 온 듯 풍성한 볼거리와 웃음으로 가득 채워졌다. 관람차 모양 트로피와 블록으로 만든 꽃다발 등 디테일한 부분까지 콘셉트를 제대로 살렸다.MC 전현무와 장도연은 ‘MBC 방송연예대상’에서 두 번째 호흡인 만큼 안정적이고 센스 있는 진행으로 베테랑 케미스트리를 발산했다. 비트박서 윙(WING)과 히스(Hiss), 댄서 리정과 베이비주, 힙합계의 전설 타이거 JK, 뮤지컬 ‘맘마미아!’의 최정원, 홍지민, 김경선, 청량돌 투어스(TWS), 싱어송라이터 이적까지 세대와 장르를 아우르는 축하 무대는 흥을 끌어올렸다.요즘 가장 핫한 안무가 카니가 최홍만과 인기상 시상자로 등장해 ‘매끈매끈하다’ 챌린지를 함께하며 유쾌한 에너지를 전파했다. 또한 마술사 이준형이 계산기 마술과 카드 마술 등을 선보이며 MBC 원더랜드에 걸맞은 신기한 마법의 세계로 인도해 보는 재미를 더했다.▲대상 : 유재석 (‘놀면 뭐하니?’)▲올해의 예능 프로그램상 : ‘신인감독 김연경’▲올해의 예능인상 : <5명> 전현무, 기안84, 장도연, 유재석, 김연경▲최우수상 남자 : 유세윤 (‘라디오스타’, ‘극한84’)▲최우수상 여자 : 김숙 (‘구해줘! 홈즈’)▲최우수상(라디오) : 테이 (‘굿모닝FM 테이입니다’)▲특별상 : ‘복면가왕’ 팀 (김구라, 김성주, 윤상, 유영석, 이윤석, 신봉선)▲우수상(남자) : 구성환 (‘나 혼자 산다’), 덱스 (‘태어난 김에 세계일주4’)▲우수상(여자) : 신봉선 (‘복면가왕’)▲우수상(라디오) : 김일중 (‘여성시대 양희은, 김일중입니다’), 이상순 (‘완벽한 하루 이상순입니다’)▲프로듀서 MC상 : 붐 (‘푹 쉬면 다행이야’)▲프로듀서 특별상 : 이윤석 (‘복면가왕’)▲베스트 커플상 : ‘신인감독 김연경’ 김연경, 인쿠시▲공로상 : 故 전유성▲멀티플레이어상 : 민호 (‘나 혼자 산다’)▲베스트 팀워크상 : ‘신인감독 김연경’ 원더독스 팀▲인기상 : 쯔양 (‘전지적 참견 시점’), 박지현 (‘나 혼자 산다’)▲베스트 엔터테이너상 : 옥자연 (‘나 혼자 산다’), 이시언 (‘태어난 김에 세계일주4’)▲핫이슈상 : 부승관 (‘신인감독 김연경’)▲올해의 작가상 : 노민선 (‘놀면 뭐하니?’)▲신인상(남자) : 최홍만 (‘전지적 참견 시점’, ‘놀면 뭐하니?’)▲신인상(여자) : 김연경 (‘신인감독 김연경’)▲신인상(라디오) : 에릭(더보이즈) (‘IDOL RADIO 시즌4’)▲시사·교양 부문 특별상 : 故 김동완 (‘생방송 오늘 저녁’(현 ‘오늘N’)), 김호영, 김아영 (‘심야괴담회 시즌5’)▲시사·교양 부문 올해의 작가상 : 이소영, 이소정, 박고은 (‘손석희의 질문들2&3’)▲시사·교양 부문 MC상 : 서인 (‘실화탐사대’, ‘기분 좋은 날’, ‘출발! 비디오 여행’)▲라디오 부문 특별상 : 권순표 (‘권순표의 뉴스하이킥’), (주)스토리피크▲라디오 부문 올해의 작가상 : 인수진 (‘여성시대 양희은, 김일중입니다’)태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr