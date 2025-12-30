'1박2일' 이준·유선호도 빠졌다…결국 갈등 폭로, 김종민 "그렇게 화난 건 처음" ('짠한형')[종합]

'1박2일' 멤버들이 '짠한형'에 출격했다.지난 29일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 KBS2 ‘1박2일’ 문세윤, 김종민, 딘딘이 출연했다. 조세호는 방송 활동을 중단해 빠졌고, 이준과 유선호를 제외한 3인이 출연했다.이날 딘딘은 '1박2일' 촬영 때를 회상하며 “피디님과 오해가 생겨서 화를 냈다. 근데 문세윤 형이 우리끼리 있을 때 화내는 건 괜찮지만, 시민분들 앞에서 화내는 건 용납할 수가 없다며 몸을 부들부들 떨더라. 무서웠다. 촬영 끝나고 차로 부르더니 '형이 이 상황을 참을 수가 없다. 네가 왜 이렇게 행동했는지 이야기를 해라'라고 하더라”고 갈등을 털어놨다.문세윤은 당시 딘딘이 '개념 연예인'이 되기 전이었다며 “무개념이었다”고 폭로했다. 딘딘은 “나도 모르게 차 안에서 엉엉 울었다. 문세윤 형이 '너 내가 정신 차리게 할 거고, 좋은 길로 이끌 거다'라고 하다가 본인도 눈물을 흘렸다”고 밝혔다.문세윤이 “그때 흥분했던 건 사실이다. 그래서 종민이 형에게 전화를 했다. 딘딘이랑 이야기하려고 한다니까 ‘하지마! 때리지마! 폭력은 안 돼!’라고 했다"고 말했다. 김종민은 “그런 모습을 처음 봤다. 너무 흥분해있으니까”라고 회상했다. 딘딘은 “그 이후로 전환점이 됐다. 나도 건강해졌고 촬영 분위기도 좋아졌다”고 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr