사진=유튜브 채널 '혜리'

배우 혜리가 고가의 크리스마스 케이크들을 직접 체험하고 관련 정보를 공유했다.최근 혜리의 유튜브 채널에는 ‘화제의 신라호텔 50만원 케이크 포함 총 7가지 크리스마스 케이크 리뷰’라는 제목의 영상이 업로드됐다.해당 영상에서 혜리는 7종의 럭셔리 크리스마스 케이크를 시식하는 시간을 가졌다. 케이크 구입비로만 총 130만원을 지출한 구체적인 후기가 공개되며 시청자들의 관심을 모았다.이날 혜리는 "오늘 너무 설레는 마음으로 왔다. 최근에 검색해보니 50만 원 짜리 케이크가 있더라. 저는 케이크를 10만원 이상은 안 먹어본 것 같다"고 소감을 밝혔다.이어 50만원 가격의 호텔 케이크를 확인한 그는 "가격을 알아서 그런지 모르겠는데 기품이 있는 느낌"이라고 언급했다.제품에 포함된 트러플을 맛본 뒤에는 "생각보다 되게 달고, 다같이 먹으니까 트러플 향이 엄청 많이 나지는 않는다. 은은하게 계속 트러플 향이 난다"고 맛을 기술했다.또한 "식감을 굉장히 중요하게 생각하시는 것 같다. 부드러운 식감과 쫀득한 식감, 식감들이 모여서 주는 재미가 있는 것 같다"고 부연했다.끝으로 혜리는 "생각만큼 '케이크에 트러플을?' 이런 느낌은 아니다. 되게 조화롭게 해주신 것 같기는 한데, 저는 미식가가 아니기 때문에 조금 버거웠다. 물론 특별한 날에 특별한 케이크를 찾으시는 분들께는 의미있는 시간이 될 것 같다"고 평가를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr