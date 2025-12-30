사진=MBC

유세윤이 남자 최우수상의 주인공이 됐다.지난 29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 유세윤은 남자 최우수상을 받은 영예를 안았다.하하, 장동민, 붐, 양세형 등을 제치고 트로피를 거머쥔 유세윤은 "연예대상에서 역대로 가장 받고 싶었던 순간이었던 것 같다. 정말 절실하게 너무 받고 싶었다. 같이 후보에 오른 동료들도 너무 친하고 좋아하는 사람들이라서 더 행복했다. 받지 못한 패배자들도 행복할 것 같다"고 너스레를 떨었다.유세윤은 "상 받으면서도 까불 수 있어서 너무 행복하다. 그게 MBC 연예대상의 매력이 아닐까 한다. 진중한 순간이 필요하지만 까불 수 있다는 게 연예대상의 가장 큰 행복이 아닐까 한다"고 덧붙였다.또 유세윤은 "주위 동료 중 안 좋은 생각이 드는 친구가 있다. 내가 생각이 많은 사람이다. 몇 년 전 깨달았다. 생각의 방향이 부정적으로 흐르는 거 같았다"고 털어놨다. 그는 "내 멘탈이 강해야 한다고, 억지로 긍정적인 방향으로 끌어 올려야 한다고 생각했다"고 덧붙였다. 그러면서 "생각 있는 웃음을 드리도록 노력하겠다"고 얘기하며 수상 소감을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr