김숙이 시상식 무대에서 함께 호흡을 맞췄던 박나래를 수상 소감에서 언급하며 눈길을 끌었다. 박나래는 앞서 MBC '구해줘 홈즈'(이하 '홈즈')에 함께 출연해 왔으나, 이달 초 전 매니저들 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란에 휘말리며 방송 활동 중단을 선언한 뒤 프로그램에서 하차했다.김숙은 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 MBC '홈즈'로 최우수상을 받았다. 김숙은 "박수 치러 왔는데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사하다. 어젯밤만 해도 참석을 고민했는데, 안 왔으면 어떻게 할 뻔했나. 이렇게 좋은 상을 받는데"라고 활짝 웃었다. 그는 "프로그램을 7년 동안 했다"고 밝히며, 오랜 시간 함께해 온 공로를 인정받은 상이라는 의미를 전했다.김숙은 수상 소감에서 연출자와 작가진의 이름을 하나하나 언급하며 고마움을 표했다. 그는 양세형, 장동민, 양세찬, 주우재 등을 말한 뒤 "나래 팀장"이라고도 언급해 이목을 집중시켰다. 김숙은 "30년 동안 '관둔다' 했는데 끝까지 잡아주신 유재석 선배, 송은이 대표님, 그리고 뭔가를 먹고 있을 이영자 언니까지 감사하다"며 트로피를 들어 올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr