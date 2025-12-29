하지원, 시세차익 85억 거뒀는데…'캡슐침대' 한강뷰 집에서 눈물 보였다('당일배송')

사진=텐아시아DB

하지원이 대표로 있는 해와달엔터테인먼트 명의의 성수동 건물을 팔아 약 85억의 시세차익을 거둔 것으로 알려진 가운데, ‘당일배송 우리집’에서 하지원이 한강뷰 집에서 눈물을 보인다.오는 30일 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC ‘당일배송 우리집’에서는 ‘국회의사당 앞’, ‘여의도 공원’, ‘한강 다리 아래’ 등 정박지에 대한 여러 추측 끝에 마침내 세 번째 집인 한강 위 ‘선상 하우스’가 공개된다.‘선상 하우스’는 360도 한강뷰인 한강 위 집. 상상을 뛰어넘는 스케일에 멤버들(김성령, 하지원, 장영란, 가비)은 “미치겠다. 나 오늘 잠 못 자”라며 연신 탄성을 터뜨린다. 특히 이번 집의 콘셉트인 ‘도파민 하우스’에 걸맞게, 멤버들은 언박싱을 끝내기도 전 선상에서 즉석 파티를 열며 화려한 방식으로 전입신고를 마친다.집 앞뒤로는 63빌딩과 남산타워가 자리하고, 어느 방향에서든 한강 뷰가 펼쳐지는 집에 멤버들은 “태어나서 이런 경험은 처음이다”, “역대급이다. 이건 있을 수가 없다”며 감탄을 이어나간다. 그러나 감동도 잠시, 집을 둘러본 멤버들은 충격적인 사실에 입을 다물지 못한다. 바로, 침실이 단 하나였기 때문.주방마저 ‘캡슐침실’로 이용해야 한다는 청천벽력 같은 사실이 밝혀지자, 방 배정을 둘러싼 치열한 경쟁이 펼쳐진다. ‘MZ 막내’ 가비가 준비한 ‘카메라에 안 찍히기’ 게임이 시작되고 현장은 순식간에 아수라장이 된다. 급기야 카메라를 피하기 위한 격렬한 몸싸움에 가비는 마당에 나뒹굴고 하지원과 장영란은 눈물까지 보인, 그야말로 일촉즉발의 상황이 펼쳐진다.멤버들의 눈물 콧물 쏙 뺀 방 배정 게임의 결과는 오는 30일 저녁 8시 50분 JTBC ‘당일배송 우리집’을 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr