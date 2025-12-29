사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 김혜윤이 새 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 3살 연하 배우 로몬과 호흡을 맞춘다.SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 29일 은호(김혜윤 분)와 강시열(로몬 분)의 커플 포스터를 공개했다. '오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생구원 판타지 로맨스다. '선재 업고 튀어'에서 배우 변우석과 로맨스를 그린 이후 약 1년 8개월 만에 돌아온 김혜윤이 라이징 스타 로몬과 만났다.포스터 속 은호가 강시열 품에 안겨 있는 낯선 모습과, 구미호의 정체를 드러내는 새하얀 꼬리가 이들을 감싸고 있는 모습은 시선을 사로잡는다. 여기에 MZ 구미호 은호에게 볼 수 없던 애틋하고 아련한 눈빛도 심상치 않다. 900년간 인간이 되지 않고 인간 세상을 살아온 은호의 호(狐)생이 강시열과의 만남 이후로 어떻게 변화할지 운명적 서사를 기대케 한다.김혜윤은 인간이 되고 싶지 않은 MZ 구미호 은호 역을 맡았다. 행여나 인간이 될까 선행은 작은 것도 삼가고 혹시나 천년 도력을 잃을까 악행은 큰 것만 삼가며 살아가던 어느 날, 그의 호(狐)생사를 뒤흔드는 뜻밖의 사건이 벌어진다. 로몬은 자만은 있어도 나태는 없는 월드클래스 축구선수 강시열을 연기한다. 해외 유명 구단에서 최전방 공격수로 필드를 누비던 그의 완벽한 인생에 구미호 은호가 태클을 걸어온다고.'오늘부터 인간입니다만'은 내년 1월 16일 오후 9시 50분에 첫 방송된다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr