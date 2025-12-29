요즘 ♥연애 거침없네…덱스 "적극적 플러팅이 '솔로지옥5'만의 특장점"

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '솔로지옥' 5연속 경력직 MC 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스가 관전 포인트를 공개하며 설렘을 예열했다.오는 1월 20일 공개되는 '솔로지옥'은 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴 섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다. 넷플릭스 한국 예능 사상 최초로 다섯 번째 시즌을 맞이한 '솔로지옥'에 대한 기대가 뜨거운 가운데, 5MC 홍진경, 이다희, 한해, 규현, 덱스가 '역대급 시즌'을 자신한 관전포인트를 짚어봤다.◆ 과몰입 MC들의 더 솔직해진 '공감200%' 활약가감 없는 사이다 분석과 뼈 때리는 '촌철살인' 리액션으로 시청자들의 과몰입 지수를 200% 끌어올리는 5MC는 '솔로지옥'에서 빠질 수 없는 관전포인트. 솔로들의 내밀하고 복잡한 감정선을 족집게처럼 짚어내는 '연프 마스터' 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스의 시너지는 경력직다운 진가를 발휘한다. 특히 이번 시즌은 경력직 MC들조차 혼란에 빠지는 반전의 드라마가 쏟아진다고. 시청자의 마음을 대변하는 마음으로 촬영에 임했다는 홍진경은 "MC 다섯 명 모두 자기 생각과 감정선을 여과 없이 솔직하게 드러낸 시즌"이라고 귀띔했다. 이어 "다들 한마음으로 한 방에 모여 앉아 함께 시청하는 느낌으로 즐겼다"라고 강조해 5년 차 내공이 쌓인 5MC의 유쾌한 티키타카와 과몰입 리액션을 더욱 궁금케 했다.◆ 썸 터지는 '연애 고수' 솔로들의 선 넘는 플러팅 전쟁'솔로지옥'은 매 시즌 신드롬의 주인공을 탄생시켰다. 송지아,덱스(김진영), 신슬기, 이관희, 윤하정, 이시안, 육준서 등을 잇는 스타 탄생에 이목이 집중된 상황. 이번 시즌5에서도 매혹적인 비주얼 센터 솔로들이 대거 출격할 것으로 기대를 모은다. 대담하고 거침없는 솔로들의 선 넘는 플러팅 전쟁이 세상에서 가장 '핫'한 지옥을 한층 뜨겁게 달군다. 솔로들의 감정 변화에 공감하며 감정 동기화를 책임졌던 이다희는 "이번 시즌 출연자들의 가장 큰 매력은 솔직하고 풍부한 감정 표현인 것 같다. 그만큼 예측하기 어려운 전개와 함께 감정이 살아있는 시즌이 될 거 같다"라며 다채로워진 솔로들의 러브배틀을 예고했다. 유쾌한 입담과 재치로 과몰입을 유도하는 규현은 "서로에 대한 견제와 눈치 보지 않고 사랑을 쟁취해 내려는 자유로움이 매력이다. 당당하고 자유롭게, 원하는 대로 눈치 보지 않고 행동하는 모습이 엄청난 용기이자 대단하다고 생각했다"라고 누구보다 감정에 솔직했던 '플러팅 고수'들의 활약을 흥미진진한 관전포인트로 꼽았다.◆ 요즘 연애 코드?! 거침없는 테토녀들의 사랑 쟁탈전부터 고단수 밀당까지'퀸' 바이브 폭발한 솔로부터 불도저 연하남, 끝까지 포기하지 않는 집념의 캐릭터까지 더 솔직하고 대담해진 솔로들의 활약으로 고자극만큼이나 설렘, 감정의 결도 깊어졌다. '솔로지옥'에서만 볼 수 있는 드라마보다 더 드라마틱한 '예측 불가'의 관계 서사 역시 놓칠 수 없다. '썸잘알' 제작진이 내공 갈아 넣어 설계한 고자극 감정 트리거는 천국도를 더 달콤하고 아찔하게, 지옥도는 더 뜨거워질 전망. 한해는 "시즌5의 가장 큰 매력은 누구 하나 빠짐없이 각자의 데이트가 모두 재밌었던 것"이라면서 솔로들의 개성을 주요 관전 포인트로 꼽았다. 이어 "이전 시즌을 뛰어넘는 도파민 캐릭터가 분명하다"라면서 "너무 솔직해서 이게 솔직한 것인지 아닌지 헷갈릴 정도였다"라고 전했다. '솔로지옥' 출연 경험을 살려, 날것 그대로의 멘트로 현장의 온도를 전하는 덱스는 "자신에 대한 확신으로 무장한 참가자들이 상대방에게 적극적으로 플러팅하는 모습이 이번 시즌만의 특별한 장점"이라며 "이번 참가자들은 지옥도를 나가는 순간까지 사랑을 쟁취하기 위해 끊임없이 노력한다. 끝까지 예측 불가하다는 점이 이번 시즌의 가장 특별한 점"이라며 자존감 충만한 솔로들의 흥미로운 관계 서사를 기대케 했다.'솔로지옥' 시즌5는 오는 1월 20일 넷플릭스에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr