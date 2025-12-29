정시아, 10년 만에 ♥백도빈과 일상 공개 이유 있었다…"강박 내려놔"

사진제공=주부생활

사진제공=주부생활

배우 정시아가 남편 백도빈과 10년 만에 부부 동반 예능에 출연한 배경과 이후 변화, 새해 목표 등에 대해서 밝혔다.정시아는 창간 61주년을 맞이한 월간 여성 종합지 주부생활의 1월호 커버를 장식했다.﻿정시아는 최근 예능 프로그램 '대놓고 두집살림'에 남편 백도빈과 함께 출연해 부부의 일상적인 모습을 솔직하게 보여줬다. 또한 개인 유튜브 채널 '정시아 아시정'까지 오픈하며 다양한 활동을 이어가고 있다. 주부생활 커버 모델로 나선 정시아는 데뷔 27년차의 노련함과 동시에 여전히 원조 동안 여배우의 면모를 발산했다는 후문이다.정시아는 인터뷰를 통해 예능 출연 비하인드를 밝혔다. 2016년 '오! 마이 베이비' 이후 10년 만에 부부 동반 예능에 출연한 정시아는 "그동안 부부 예능 출연 섭외 요청이 많았지만 남편이 예능 출연을 어려워해 정중히 거절해 왔다. 또 대중에게 좋은 모습만 보여주고 싶은 개인적인 욕심도 있었던 터라, 더 신중했던 것 같다"고 밝혔다. 이어 "하지만 이제는 완벽하게 보여야 한다는 강박을 좀 내려 놓고 편안하게 다가가도 되지 않을까 싶은 마음에 출연을 결심하게 됐다"고 출연 배경을 설명했다.정시아는 방송 출연 후 달라진 부부 사이에 대해서도 가감 없이 털어놓았다. 그는 "우리 부부에 대해 잘 안다고 생각했는데, 방송을 통해서 보니 새로운 관점들이 보이더라. 남편을 너무 당연한 존재로 여겨왔다는 생각이 들었고, 서로를 좀 더 들여다보고 배려할 수 있는 마음이 생긴 것 같다"고 말했다. 실제로 부부는 방송 출연 후 휴대폰에 저장된 이름을 바꾸고 가족의 관계에 대해 대화를 나누는 등 의미 있는 변화들을 경험했다.유튜브 채널 ‘정시아 아시정’을 개설하고 일상 속 모습을 공유하는 것 또한 그에게는 새로운 도전이라고 밝혔다. 정시아는 "유튜브 채널을 개설할지 말지 고민만 8년 가까이 했다. 제작사와 미팅까지 해놓고 도저히 못 하겠어서 접은 적도 여러 번이다. 사소한 댓글, 피드백 하나에 일희일비하고 마음이 흔들렸던 성격이라 더 주저하게 됐었다"며 "이제서야 그런 것들을 조금은 여유롭고 자연스럽게 흘려 보낼 준비가 된 것 같다"고 다짐을 전했다.정시아는 새해 목표 또한 이것 저것 재지 않고 '일단 해보자'라는 마음으로 도전하는 것이라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr