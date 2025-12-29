기안84, 결국 힘든 속내 밝혔다…"솔직히 창피해, 같이 술 마신 것 후회" ('극한84')

사진=텐아시아DB

방송인 기안84가 프랑스 메독 마라톤 도중 31km 지점에서 쓰러지며 최대 위기를 맞았다.기안84는 지난 28일 방송된 MBC 예능 '극한84'에 출연해 프랑스 메독 마라톤에 도전한 모습을 공개했다.이날 고등어 복장을 입고 마라톤을 시작한 기안84는 색다른 현장에 당황한 기색을 보였다. 달리기보다 와인을 마시고 춤을 추며 즐기는 참가자들의 모습에 그는 "시험 보는데 다들 대충 풀고 자는 느낌이었다. 다 공부 포기한 것 같았다"며 웃음을 터뜨렸다.그러나 기안84는 크루장으로서 분위기에 휩쓸리지 않고 러닝에 집중했다. 코스 곳곳에서는 볼일을 보기 위해 이탈하는 러너들이 눈에 띄었고, 기안84 역시 이를 직접 경험하며 현실적인 웃음을 더했다.마라톤이 이어질수록 축제 분위기는 계속됐지만, 기안84는 고개를 숙인 채 묵묵히 달리기에 집중했다. 그는 "아프리카 때도 솔직히 창피했다. 그때 잘 못 뛰었다고 생각했다"며 "그래서 이날은 '전날에 술 안 마셨다면 좋았을 텐데' 하는 후회가 있었다. 못 즐긴 건 후회가 안 되는데 술 마신 게 후회된다"고 고백했다.레이스 중반, 기안84는 다른 러너들과 대화를 나누며 서로를 응원했지만 몸 상태는 점점 악화됐다. 더위와 숙취가 겹치며 그는 "울렁거리고 체할 것 같다"고 호소했고, 결국 멈추고 말았다. 그럼에도 그는 "크루장이라 체면은 지켜야 한다"며 스스로를 다잡았다.다시 달리기를 시도했지만 상황은 호전되지 않았다. 기안84는 처음으로 다리 경련을 겪었고, 끝내 31km 지점에서 길바닥에 쓰러지고 말았다. 그는 "기록은 이미 포기했고 완주나 가능할지 모르겠다. 힘겹게 다시 뛰려 해도 시동이 걸리면 퍼지는 자동차처럼 얼마 가지 못해 몸은 퍼져버렸다"고 털어놨다.이어 "축제라고 포장을 해도 마라톤의 본질은 다르지 않다. 고통과 한계의 연속, 이런 정신력으로 신입 회원인 츠키에게 지지 않으려던 나 자신이 창피하다. 그동안 얼마나 열심히 살았는지 평가받는 저승길처럼 느껴진다"고 솔직한 심정을 전했다.이후 상의를 벗고 다시 달리기를 이어간 기안84는 결국 구토까지 하며 극심한 고통을 겪었다. 과연 그가 이 위기를 극복하고 완주에 성공할 수 있을지 궁금증을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr