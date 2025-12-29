사진='러브 : 트랙' 캡처

사진='러브 : 트랙' 캡처

사진='러브 : 트랙' 캡처

2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'의 '세상에 없는 사운드트랙'에서 배우 강한나가 대학생 역을 맡은 배우 김민규와 호흡을 맞췄다.지난 28일 방송된 '러브 : 트랙'의 '사랑청약조건'(연출 배은혜 / 극본 강정인)과 '세상에 없는 사운드트랙'(연출 구성준 / 극본 유소원)은 각기 다른 결의 사랑을 통해 이별의 무게와 설렘의 온기를 동시에 전하며 진한 여운을 남겼다.'사랑청약조건'은 청약 조건 때문에 잔금 납부 시점까지만 함께 살기로 한 이혼 예정 부부 원유리(전혜진 분)와 박지후(양대혁 분)의 모호한 관계를 섬세하게 그려냈다. 유리가 자신의 현 애인 서민기(오동민 분)를 집으로 초대하면서 불편한 삼자대면이 성사됐고, 그 과정에서 유리와 지후 사이에 쌓여 있던 감정의 골은 더욱 깊어졌다. 여기에 지후가 잔금 납부를 잊어버리면서 갈등은 극으로 치달았다.유리와 지후는 과거 아이를 잃고, 각자의 이유로 혼자 남아 두려워했던 시간을 떠올렸다. 끝내 억눌렀던 감정이 폭발한 두 사람은 서로를 끌어안은 채 함께 눈물을 흘렸다. 그제서야 서로를 향한 원망이 끝이 났음을 인정하며 온전히 이별을 마주할 수 있게 되었다. 사랑했던 사람을 향해 편안한 미소를 건네며 이별하는 두 사람의 모습은 안방극장에 애틋한 여운을 안겼다.이어 방송된 '세상에 없는 사운드트랙'은 전직 소설가 정지음(강한나 분)과 음악을 공부하는 대학생 박유신(김민규 분)의 교감을 통해 사랑의 낭만을 자극했다. 지음의 소설을 읽고 곡을 만든 유신은 이메일을 통해 지음에게 다가섰고, 지음은 그의 음악을 통해 잊고 지냈던 위로와 설렘을 다시 느끼기 시작했다.이후 두 사람의 소통은 메시지와 영상통화로 이어졌고, 관계는 점차 발전했다. 좋아하는 영화부터 오늘 먹은 음식까지 세상의 모든 것에 관해 이야기하며 서로의 일상에 스며들었다. 비대면으로 소통하던 두 사람이 마침내 얼굴을 마주하며 엔딩을 맞았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr