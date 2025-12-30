사진=MBC

덱스가 방송인 유재석을 향한 존경심을 공개적으로 표현했다.29일 오후 8시 50분 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무와 장도연이 맡았다.덱스는 이날 구성환과 함께 남자 우수상을 공동 수상했다. '태어난 김에 세계일주4'(태계일주4)를 통해 특유의 에너지와 활력, 매력을 보여준 덱스는 "저희 테이블 분위기가 영 안 좋았다. 저희가 베커상(베스트커플상)을 기대했는데 '신인감독 김연경' 팀이 너무 강력하셨다"며 웃음을 자아냈다. 이어 "박수치다 갈 줄 알았는데 상 주셔서 감사하다"고 소감을 전했다.그는 "'태계일주'는 지금의 저를 만들어준 프로그램"이라며 제작진을 비롯해 기안84, 이시언, 빠니보틀, 장도연, 이승훈 등 함께한 출연진에게 공을 돌렸다.덱스는 또 "두 번 다시 이 상을 받을 것 같지 않아 다짐하고 가겠다"며 "매년 설에 재석 형에게 안부 인사를 하고 한다. 재석 형에게 인사할 수 있는 사람이 되자는 다짐으로 인사를 한다. 내년에도 내후년에도 인사할 수 있는 사람이 되겠다"고 각오를 밝혔다. 마지막으로 덱스는 "MBC에 뼈를 묻겠다. 감사합니다"라며 수상 소감을 마무리했다.앞서 이이경은 사생활 관련 구설에 휘말린 뒤 '놀면 뭐하니?'에서 하차했고, 이후 SNS에 프로그램에서 하차당했다는 취지의 글을 올리며 파장을 일으켰다. 여기에 AAA 시상식에서 하하와 주우재만을 언급한 탓에 유재석과 제작진을 저격한 것 아니냐는 의혹까지 불거졌다. 이후 이이경은 그런 의도가 아니었다고 해명했지만, 유재석 저격 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr