2006년 데뷔한 장도연이 파격적인 대상 공약을 걸었다.29일 '2025 MBC 방송연예대상'이 29일 오후 상암동 MBC 공개홀에서 열렸다. 진행은 전현무와 장도연이 맡았다. 그런 가운데 장도연이 대상 후보에 해당하는 올해의 예능인상을 받았다.장도연을 대상 주인공로 예상한다는 유세윤은 "실은 저는 도연이가 후보인 줄도 몰랐다"면서 "왠지 차례가 된 것 같다는 느낌이 왔다. 정말 내 예상이 맞나 혼자 흐뭇해하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.대상 공약을 묻는 말에 장도연은 "대상 받으면 뭘 할 수 있을까요, 삭발이라도 할까요. 뭘 해야 할지 모르겠다"며 "MBC는 무 페이로 하겠다. 제반 비용은 제가 부담하고 MBC는 무 페이로 하겠다"고 선언해 눈길을 끌었다. "삭발 더하기 무 페이?"라는 전현무의 말에 전현무 "주꾸미처럼 하겠다"고 받아치며 현장에 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr