트로트 가수 박지현이 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에 고마움을 전했다.

박지현은 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 남자 인기상을 받았다. 이날 시상식은 전현무와 장도연의 진행으로 펼쳐졌으며, 한 해 동안 MBC 예능을 이끈 예능인들이 한자리에 모였다.
이날 박지현은 '나혼산'을 통해 남자 인기상을 거머쥐었다. 앞서 같은 프로그램에 고정 출연하던 박나래와 키는 이달 초 '주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸이면서 방송 활동 중단을 선언했고, 결국 프로그램에서 하차한 바 있다.
수상 소감에 나선 박지현은 “인기를 얻게 해 주셔서 감사하다. 어디 가면 '나혼산 걔'라고 불린다고 하더라. '나혼산' 제작진분께 정말 감사하다”고 말했다. 이어 “오신 모든 분과 시청자분들, 연말 따뜻하게 잘 보내시고 행운과 행복이 가득하시길 바란다”고 덧붙이며 감사 인사를 전했다.

