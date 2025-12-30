사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

방송인 전현무가 '나 혼자 산다'에서 고정 출연하던 박나래와 샤이니 키가 논란 끝에 하차한 것과 관련해 간접적으로 심경을 밝히며 사과의 뜻을 전했다. 앞서 전현무 또한 박나래, 키와 함께 불법 의료 시술 의혹에 휘말렸다. 이에 최근 9년 전 차량 내 수액 투여 논란과 관련해 진료 기록을 공개하며 해명에 나섰으며, 해당 기록에 발기부전 치료제인 '엠빅스'가 처방된 사실이 알려져 이목을 끌기도 했다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 MC 전현무와 장도연의 진행으로 '2025 MBC 방송연예대상'이 열렸다.이날 대상 후보에게 주어지는 '올해의 예능인상'의 첫 수상자로 전현무의 이름이 호명됐다. 전현무는 "오늘 축제의 분위기로 진행하고 있는데, 각종 연예대상 참석하면서 이렇게 마음이 무겁게 송구스러운 마음으로 참석한 건 처음인 거 같다"고 말하며 입을 열었다.그는 "매년 '나 혼자 산다'를 한국인이 가장 사랑하는 예능 프로그램으로 뽑아주신 시청자들의 성원과 응원이 있었는데, 저를 포함해서 기대에 못 미치는 모습을 보여드린 거 같아서 사실 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지지 않는다"며 "많이 기대에 미치지 못한 점, 이 자리를 빌려 송구하단 말씀 드린다. 죄송하다"고 허리 굽혀 인사했다.그러면서 "이 상을 주신 건 제가 잘해서 받았다기보다 앞으로 잘 좀 하라는 뜻으로 받아들인다. 2026년에는 좀 더 여러분들 흐뭇하게 해드릴 수 있는, 모든 면에서 눈살 찌푸려지지 않는 예능인 되도록 노력하겠다"며 "많이 힘든 상황에서 고생하고 있는 제작진 정말 사랑하고 미안하다"고 덧붙였다.전현무는 또 "2026년 '나 혼자 산다'는 '새롭게 하기' 프로젝트를 진행한다. 앞으로 뭔가 달라지는 모습 보여드릴 수 있도록 많이 노력하겠다"고 다짐했다. 이어 "'전지적 참견 시점'도 저에게 매우 의미 있고 가족 같은 프로그램이다. 올 한 해도 기여를 하기 위해 노력했는데 부족했던 거 같다. 내년이 되면 '전참시'를 위해 더 열심히 촬영하는 전현무가 되겠다"고 밝혔다.'올해의 예능 프로그램상' 후보로는 '놀면 뭐하니?', '구해줘! 홈즈', '신인감독 김연경', '푹 쉬면 다행이야', '태어난 김에 세계일주4', '극한84', '전지적 참견 시점', '쇼! 음악중심', '복면가왕', '라디오스타', '나 혼자 산다'가 이름을 올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr