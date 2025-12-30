사진=MBC

배우 이시언이 '베스트 엔터테이너상'의 주인공이 됐다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 방송연예대상'이 열렸다. 이날 시상식은 방송인 전현무와 코미디언 장도연이 MC를 맡아 진행했으며, 올 한 해 MBC 예능 프로그램으로 시청자들에게 웃음을 선사한 예능인들이 한자리에 모였다.이날 '놀면 뭐하니?'에서 호흡을 맞추고 있는 하하와 주우재의 시상으로 베스트 엔터테이너상 수상자가 공개됐다. 해당 부문에서는 '나 혼자 산다'의 옥자연과 '태어난 김에 세계일주4'의 이시언이 각각 수상의 영예를 안았다.무대에 오른 이시언은 "너무 떨린다. 이 상을 받으러 나오는데 기안84가 '뭐야?'라고 하더라. 같은 마음이었다"며 "상을 받을지 전혀 예상을 못 했다"고 얼떨떨한 심경을 전했다. 그는 '태어난 김에 세계일주4'를 사랑해준 시청자들과 제작진을 비롯해 기안84, 덱스, 빠니보틀에게 감사 인사를 건넸다.최근 아내 서지승의 임신 소식을 알린 이시언은 "집에 있는 아내 분이 제 2세를 품고 있다. 너무 감사하고, 아마 복덩이인 것 같다"며 기쁨을 내비쳤다. 이어 "장인어른이 편찮으신데 얼른 건강을 회복하셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 앞서 이시언은 2021년 서지승과 부부가 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr