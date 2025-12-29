이찬원/ 사진 제공=대박기획

이찬원/ 사진 제공=대박기획

이찬원/ 사진 제공=대박기획

이찬원/ 사진 제공=대박기획

가수 이찬원이 고향 대구에서 단독 콘서트를 성료했다.이찬원은 지난 25일과 27일, 28일 3일간 대구 엑스코 동관 6홀에서 '2025-26 이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루>' 대구 공연을 개최하고 팬들과 만났다. 지난해 6월부터 12월까지 진행된 2024 이찬원 콘서트 '찬가' 이후 약 1년 만의 전국 투어로, 서울에 이어 이찬원의 고향 대구에서 개최하는 두 번째 공연이다.이찬원은 크리스마스와 연말 시즌에 걸맞은 유쾌한 이벤트와 퍼포먼스, 다채로운 선곡들로 약 3시간 24분간의 풍성한 무대를 꾸미며 색다른 즐거움을 선사했다.웅장한 밴드 사운드 속 레이저와 조명이 어우러진 화려한 퍼포먼스로 공연이 시작되고, 관객들의 환호 속에서 이찬원이 무대 위에 모습을 드러냈다. 그는 '오늘은 왠지'와 '그댈 만나러 갑니다'를 부르며 달달한 보이스로 기대감을 고조시켰다.이어 고향 대구에 찾은 소감을 전한 그는 공연에 임하는 각오와 함께 관객들을 향한 반가운 인사를 전했다. 남진의 '상사화', 나훈아의 '간다 이거지?', 조용필의 '그 겨울의 찻집', 임주리의 '립스틱 짙게 바르고' 등 깊은 감성이 담긴 명곡들을 자신만의 보컬 색으로 완벽히 소화하며 공연장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.이어서 새 앨범 '찬란'의 수록곡 '낙엽처럼 떨어진 너와 나'를 비롯해 '첫사랑', '잊혀진 사랑', '종이학', '시월의 시' 등 계절과 어울리는 곡을 연달아 선사해 고즈넉하면서도 따뜻한 무드를 만들어냈다.'엄마의 봄날'과 '꽃다운 날'로 한 편의 영화 같은 감성 무대를 펼친 그는 공연이 막바지로 향하는 아쉬움을 달래듯 '잊으리'와 '테스형!'을 열창하며 분위기를 다시 활기차게 전환시켰다.'첫정', '신 사랑고개', '사랑님', '오라버니', '너는 내 남자'로 구성된 '으른 감성 레트롯 메들리'는 특유의 노련미로 경쾌함과 흥겨움을 한층 더 끌어올렸다. 메들리 무대를 마친 이찬원은 이날 함께 호흡을 맞춘 밴드 멤버들을 한 명씩 소개하기도 했다.이어 그는 연주자의 깊고 묵직한 대금 선율에 맞춰 구수한 보이스로 '어매'를 열창했다. '쓰리랑'과 '진또배기'로 이어진 국악풍의 선곡들은 공연의 흥을 절정으로 이끌었다. 그는 다정한 연말 인사를 전하며 다음 공연에서의 만남을 기약했다. 또한 관객들과 단체 사진을 촬영하며 대구 콘서트에서의 추억을 남겼다.경쾌한 사운드가 돋보이는 새 앨범 수록곡 '락앤롤 인생'으로 본공연을 마무리한 그는 팬들의 뜨거운 앵콜 요청에 응답해 다시 무대에 올랐다.연말 시즌에만 만날 수 있는 특별한 앵콜 무대가 펼쳐졌다. 팬들을 위한 산타로 변신한 이찬원은 '울면 안 돼', '징글벨', 'Feliz Navidad'으로 이루어진 '캐롤 메들리'를 선보이며 활기찬 분위기를 연출했다. 이어서 '시계바늘', '자옥아', '남행열차', '우연히', '아파트'로 구성된 '송년회 인기곡 TOP5' 메들리를 선보이며 관객들과 호흡을 맞췄다.공연은 앵콜 메들리('처녀 뱃사공', '잘 있거라 부산항', '눈물을 감추고', '섬마을 선생님', '소양강 처녀'), 앵앵콜 메들리('내 나이가 어때서', '추풍령', '미운사내', '울고 넘는 박달재', '둥지'), 앵앵앵콜 메들리('태클을 걸지마', '내장산', '오늘이 젊은날', '남자라는 이유로'), 앵콜메들리와 동일한 선곡의 앵앵앵앵콜 메들리('처녀 뱃사공', '잘있거라 부산항', '눈물을 감추고', '섬마을 선생님', '소양강 처녀')로 계속해서 이어졌고, 마치 공연의 2부 같은 알찬 무대로 뜨거운 환호성을 자아냈다.이후 마지막 인사를 건넨 그는 '시절인연(時節因緣)'을 부르며 다정한 눈맞춤으로 관객들을 배웅, 대구 콘서트를 성황리에 종료했다.이찬원 '2025-26 이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루>'는 인천, 부산, 진주 등지로 이어진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr