/ 사진제공=tvN

'내 남편과 결혼해줘'를 연출한 박원국 감독이 자신감을 드러냈다.29일 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'의 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 현장에는 배우 안보현, 이주빈과 연출을 맡은 박원국 감독이 참석했다.tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'(연출 박원국 /극본 김아정 /기획 CJ ENM STUDIOS /제작 본팩토리)는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 '스프링 피버'는 '내 남편과 결혼해줘'를 연출한 박원국 감독이 메가폰을 잡았다. 전작 '내 남편과 결혼해줘'가 tvN 역대 월화극 최고 시청률을 기록하면서 좋은 성적을 쓴 만큼 부담감도 적지 않았을 터.이에 대해 박원국 감독은 "'내남결'이 너무 큰 사랑을 받아서 보통의 사랑으로는 만족을 못하게 됐다"며 "작품을 준비하면서 '내남결'을 뛰어넘는 더 큰 사랑을 받아야겠다는 목표를 세우게 됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 박원국 감독은 "대본이 너무 재미있어서 내가 꼭 연출하고 싶다고 생각했다"며 "예상을 뛰어 넘는 특별함을 담아 내는 것에 초점을 맞췄다. 배우들을 믿고 카메라에 잘 담는 것이 중요하다고 생각해서 두 배우를 믿자는 마음가짐으로 촬영에 임했다"고 덧붙였다.tvN '내 남편과 결혼해줘'에는 배우 박민영, 이이경, 송하윤이 출연해 열연을 펼쳤다. 다만 송하윤은 종영 이후 학교 폭력 의혹에 휘말려 활동을 중단했고, 이이경은 사생활과 관련한 루머에 휩싸여 일부 예능 프로그램에서 하차를 알렸다.tvN '스프링 피버'는 오는 2026년 1월 5일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr