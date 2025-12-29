사진=텐아시아DB

사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 추영우가 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어를 성료했다.추영우는 지난 27일 일본 도쿄에서 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?''(이하 'Who (is) Choo?')을 개최했다.'Who (is) Choo?'는 추영우가 데뷔 후 처음으로 진행한 아시아 팬미팅 투어로, 지난 9월 서울을 시작으로 방콕, 타이베이, 오사카, 도쿄 팬들과 차례로 만남을 이어왔다. 총 5개 도시, 약 900분간 펼쳐진 투어 속 추영우는 다채로운 코너를 통해 자신의 매력을 보여줬다.이날 추영우는 나카시마 미카의 '僕が死のうと思ったのは(내가 죽으려고 생각한 것은)'을 부르며 등장, 오프닝부터 팬들의 호응을 이끌었다. 이어 그는 팬들이 궁금해하는 일상 속 취향들을 공유한 데 이어 무대를 런웨이 삼아 모델 워킹을 선보이며 현장 분위기를 고조시켰다.특히 이번 도쿄 팬미팅에서 추영우는 크리스 브라운의 'Wall To Wall', 더보이즈의 'Stylish', 제니의 'like JENNIE'에 이어 아유무 이아즈의 'HOWL'에 맞춰 새로운 퍼포먼스를 선보이며 색다른 매력을 안겼다.아시아 팬미팅 투어를 성공적으로 마친 추영우는 "팬 여러분들이 보내 주시는 넘치는 애정과 뜨거운 응원 덕분에 첫 아시아 팬미팅 투어를 행복하게 마무리할 수 있었다. 팬분들과 함께한 첫 팬미팅의 추억을 오래도록 잊지 못할 것 같다"라며 "앞으로도 더 멋진 사람, 멋진 배우의 모습으로 인사드리도록 하겠다"고 소감을 전했다.한편 추영우는 배우 신시아와 호흡을 맞춘 스크린 데뷔작 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'를 통해 전국 극장에서 관객들과 만나고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr