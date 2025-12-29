사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 무진성이 탁재훈의 사생활을 폭로했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 탁재훈, 김희철, 임원희가 '솔로 크리스마스' 파티를 열었다. 이날 자리에는 농구선수 이관희, 배우 무진성이 함께했다.무진성은 드라마 '태풍상사'에서 빌런 역으로 눈도장을 찍었다. 그는 자신의 이름에 대해 "어디에도 없는 진짜 별이라는 뜻이다. 본명은 여의주다. 아버지가 용띠라서 그렇게 지었다"고 밝혔다.김희철은 "진짜냐. 본명이 훨씬 괜찮은데?"라며 직접 검색해 확인했다. 서장훈은 "여의주로 활동하는 게 낫겠다"며 감탄했고, 신동엽 또한 "의주라는 이름은 어딘가에 있겠지만, 성과 합쳐지니까"라며 특별함을 인정했다."이성한테 고백할 때 플러팅 방법이 있냐?"는 질문에 무진성은 "저는 하나 있다. 마음에 드는 이성이 있으면, 물 마실 때 목젖 플러팅을 한다"고 설명했다. 그는 직접 물을 마시며 각도를 틀어 목젖을 보이게 했고, 효과에 대해서는 "이성이 좀 더 관심을 가지게 된다"고 자신감을 내비쳤다.무진성은 탁재훈의 사생활을 폭로해 웃음을 선사했다. 그는 "술자리에서 탁재훈의 이야기를 들었다"면서 "술자리에 오기로 한 지인이 갑자기 못 오겠다고 했다. 알고 보니 그 여성분이 탁재훈 선배님이 있는 모임에 있었다"고 말했다.이어 "'왜 못 오냐'고 물었더니, '너무 재미있어서, 정신을 못 차리겠다'고 했다"고 덧붙였다. 탁재훈은 "집 갈 때는 정신 챙겨서 보낸다. '괜찮으시죠? 정리 차리시고, 대리 불러드리겠다'고 한다"고 급해명해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr