이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

기안84가 권화운에 질투를 드러냄과 동시에 사과를 해 눈길을 끌었다.28일 방송된 MBC '극한84' 5회에서는 프랑스 메독 마라톤에 출전한 기안84, 권화운, 이은지, 츠키의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 기안84는 와인과 음악, 퍼포먼스가 이어지는 축제 분위기 속에서도 기록을 위해 페이스를 끌어올렸다. 권화운도 풀코스 최고 기록 2시간 45분을 해내며 에이스로 등극했다.결국 8분 만에 2km를 돌파했고, 권화운는 레이스 중간에 와인을 마시는 러너들 사이로 다가갔다. 홀린 듯이 와인을 받아든 권화운을 보고 이은지는 "체력도 좋다"며 감탄했다.특히 권화운은 나무에 팔을 기대고, 샤토 와인 맛을 즐기면서 "마라톤 하면서 이런 여유 부려보는 게 최초다"고 얘기했고, 이를 지켜본 기안84는 "그림 나오네. 멋있는데?"며 다시 달리는 권화운을 보고 "턴도 멋있게 도네. 멋있는 건 혼자 다 한다"며 질투를 해 웃음을 자아냈다.또 열심히 마라톤을 하면서 '극한84' 홍보도 놓치지 않는 권화운에 기안84는 "내가 맨날 말 많다고 뭐라 하고, 마라톤만 한다고 뭐라 했는데 미안하다"며 미안한 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr