사진=밀크앤허니

사진=호기심스튜디오

1979년생 가수 양파가 '프로보노' OST로 담담한 위로를 건넨다. 그는 대구광역시에서 태어났으며 버클리 음악대학에 진학했다고 알려졌다.28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 양파가 가창에 참여한 tvN 토·일 드라마 '프로보노'의 네 번째 OST '뒷면'이 발매된다.'뒷면'은 잔잔한 기타와 피아노, 그리고 양파의 여유로운 보컬이 어우러진 어쿠스틱 인디팝 장르의 곡으로, 극 중 기쁨(소주연 분)의 시선을 통해 바라본 세상의 조용한 순간들을 섬세하게 풀어냈다.가사에는 평범한 일상에서도 따뜻함을 발견하고 서로를 보듬어 성장해가는 기쁨의 내면을 담아내며, 따스한 온기로 리스너들의 마음을 부드럽게 어루만질 전망이다. 여기에 양파의 깊고 울림 있는 보이스까지 더해지며 드라마의 결을 잇는 진한 여운을 남긴다.이번 곡은 '폭싹 속았수다', '조립식 가족', '내 남편과 결혼해줘', '이재, 곧 죽습니다', '나의 아저씨', '이태원 클라쓰' 등의 OST를 탄생시킨 박성일 음악감독이 직접 작곡해, 작품의 정서와 인물의 감정을 밀도 있게 끌어 올릴 것으로 기대를 모은다.올해 데뷔 28주년을 맞은 양파는 지난달 정규 6집 '홈커밍(Homecoming)'을 발매하고, 서울을 시작으로 하는 전국투어 콘서트를 펼치는 등 활발한 활동을 펼치고 있다. 더욱 깊어진 음악적 내공을 바탕으로, '프로보노' OST '뒷면'을 통해 전할 감동에 관심이 집중된다.양파가 부른 '프로보노' OST '뒷면'은 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr