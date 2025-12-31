사진=tvN

사진=tvN

첫 방송을 앞둔 '스프링 피버'가 촬영 현장의 생생한 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드 스틸을 공개했다.2026년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다. 앞서 지난해 tvN의 포문을 열며 1월 4일 첫 방송 된 '별들에게 물어봐'는 제작비 500억 원이 투입된 대작으로 주목받았으나, 기대와 달리 참담한 흥행 부진을 겪었다.28일 공개된 현장 스틸에는 배우 안보현(선재규 역), 이주빈(윤봄 역), 차서원(최이준 역), 조준영(선한결 역), 이재인(최세진 역)의 다채로운 모습이 담겼다. 연기 열정을 불태우는 '스프링 피버' 5인방의 모습이 본방송 사수 욕구를 자극한다.안보현은 꼼꼼하게 모니터링하며 초집중하는 모습으로, 이주빈은 캐릭터를 위해 대본을 정독하고 있어 시선을 사로잡는다. 선재규와 윤봄 역할을 맡은 안보현과 이주빈은 남다른 케미스트리를 드러내며 극 중 호흡에 대한 기대를 높인다. 두 사람은 자연스러운 케미를 이루며 촬영 중에는 높은 집중력을 발휘하고, 쉬는 시간에는 농담과 웃음을 나누며 훈훈한 현장 분위기를 이어갔다는 후문이다.차서원은 엘리트 변호사 캐릭터에 깊게 몰입해 진지하고 샤프한 표정으로 촬영에 임하며 눈길을 끈다. 조준영과 이재인 역시 보기만 해도 시청자들의 잇몸을 만개하게 하는 조합으로 미소를 자아낸다. 이준이 불러올 재규, 봄, 이준 세 사람의 관계 변화와 학업 경쟁 속에서 돋아나는 세진과 한결의 미묘한 감정선은 극을 더욱 흥미롭게 만들 예정이다.안보현은 "재규의 말도 안 되는 액션들"이 포인트라고 말하며, "마을 사람들이 (겉모습과 행동으로) 재규를 오해했다가 그 오해가 풀려가는 과정을 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다. 이주빈은 "장면의 90% 이상이 바다와 자연, 야외를 배경으로 펼쳐져 시각적으로 풍성한 즐거움이 있다"며 "완전히 다른 성격의 두 주인공이 부딪히며 만들어내는 티키타카와 현실적이면서도 사랑스러운 케미가 작품의 큰 매력"이라고 밝혔다.차서원은 "원작이 있는 작품인 만큼 비교해보는 재미가 있고, 캐릭터 싱크로율과 각색된 이야기에도 주목해 주시면 좋겠다"고 말했다. 조준영은 "서로 다른 배경을 가진 인물들 사이에서 벌어지는 에피소드들이 공감을 자아낼 것"이라며 "제목처럼 봄 같은 사랑이 가득한 드라마"라고 기대를 당부했다. 이재인은 "'한결과 세진의 예측 불가한 관계'를 관전 포인트로 꼽고 싶다"며 "애증 가득한 전교 1, 2등의 관계가 어떻게 전개될지 지켜봐 달라"고 전해 본방송을 더욱 기다리게 했다.따뜻한 웃음과 설렘을 동시에 선사하며 시청자들의 마음을 녹일 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 2026년 1월 5일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr