사진=Mnet

'보이즈 2 플래닛' 파생 서바이벌 프로그램인 '플래닛C : 홈레이스'를 통해 글로벌 보이그룹 '모디세이(MODYSSEY)'가 탄생했다. 최종 데뷔 멤버로는 △쑨헝위, △판저이, △리즈하오, △자오광쉬, △쉬에수런, △이첸, △안차우윗 7인이 확정됐다. 그룹 블랭키(BLANK2Y) 출신 쑨헝위는 '보이즈 2 플래닛' 탈락 후 지난 10월, 택시 기사를 폭행하던 취객을 제압한 사실이 알려지며 화제 됐다. 이첸은 안중근 의사의 사촌이자 독립유공자인 안명근의 고손자로 전해졌다.지난 27일 엠넷플러스와 Mnet을 통해 동시 공개된 엠넷플러스 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스 / 이하 '홈레이스', 연출 고정경 서한별)' 파이널 생방송이 뜨거운 관심 속에서 긴 레이스의 대미를 장식했다. 플래닛 메이커의 참여로 완성된 마지막 무대는 끝까지 예측할 수 없는 전개 속에서 치열했던 생존 경쟁의 정점을 찍으며 깊은 여운을 남겼다.전 세계 플래닛 메이커들의 열띤 관심이 이어진 가운데, 엠넷플러스를 통한 라이브 스트리밍 지표 역시 전주 대비 약 6배 증가하며 폭발적인 글로벌 시청 열기를 실감케 했다. 또한 X(구 트위터) 실시간 트렌드 상위권에 랭크되는가 하면 중국 대표 SNS 플랫폼 웨이보(Weibo) 연예 및 실시간 검색어 차트에 다수 진입했으며, 국내외 온라인 커뮤니티에서도 참가자들을 향한 응원과 '홈레이스'를 향한 뜨거운 반응이 이어졌다.이날 파이널 무대에 오른 12명의 참가자는 두 팀으로 나뉘어 신곡 'REVENANT(레버넌트)' 무대를 선보였다. 각 팀의 킬링파트는 리즈하오와 판저이로 결정된 가운데, 1팀(쑨헝위, 이첸, 후한원, 리즈하오, 크리센 양, 커밍지에)은 폭발적인 야생미가 돋보이는 맹수 콘셉트로 강렬한 에너지를 전했고, 2팀(판저이, 임잭, 안차우윗, 쉬에수런, 자오광쉬, 당홍하이)은 시크한 냉미남 콘셉트로 절제된 카리스마를 선보이며 몰입감을 높였다. 이어 모든 참가자들은 앞으로의 여정과 플래닛 메이커를 향한 진심을 담은 신곡 '항해'로 피날레를 장식하며 여운을 안겼다.최종 데뷔조를 결정짓는 파이널 글로벌 누적 투표 수는 47,696,973표가 집계돼 최종 데뷔 인원은 7인으로 확정됐다. 멤버로는 TOP6 쑨헝위, 판저이, 리즈하오, 자오광쉬, 쉬에수런, 이첸과 함께 마지막으로 안차우윗이 대이변을 일으키며 이름을 올렸다. 7명의 최종 데뷔 멤버들은 아낌없는 조언으로 잠재력을 끌어낸 전문가 마스터 군단, 그리고 전폭적인 관심과 지지를 보낸 플래닛 메이커에게 감사의 인사와 더불어 "앞으로도 더욱 노력하겠다"는 포부를 전했다.최종 데뷔 멤버 발표와 함께 정식 그룹명도 공개됐다. 그룹명 '모디세이(MODYSSEY)'는 Music·Move·Momentum을 상징하는 'M'과 성장의 여정을 뜻하는 Odyssey의 결합어로, 음악에서 시작된 움직임이 추진력이 되어 하나의 팀으로 성장해 나가는 서사적 항해를 의미한다.'플래닛C : 홈레이스'는 다시 출발선에 선 소년들이 데뷔라는 하나의 목표를 향해 질주한 기록이었다. 짧지만 밀도 높은 레이스 속에서 참가자들은 경쟁과 선택의 순간마다 흔들리고, 부딪히고, 다시 일어서며 무대 위에서 각자의 이야기를 완성해 나갔다. 특히 플래닛 메이커는 미션곡, 안무, 킬링파트 선택부터 최종 데뷔 인원과 데뷔 조 이름 결정까지 전 과정에 참여하며 전례 없는 영향력을 발휘했고, 그 열기는 파이널까지 이어졌다. 참가자들 역시 플래닛 메이커의 응원과 지지 속에서 얻은 기회를 놓치지 않기 위해 최선을 다했고, 이들의 땀과 눈물은 예측불허의 반전과 함께 눈부신 성장 서사를 완성했다.지난여름 '보이즈 2 플래닛'을 거쳐 '홈레이스'로 이어진 참가자들의 여정은 파이널을 끝으로 하나의 마침표를 찍었다. 치열한 경쟁과 성장의 시간을 통과해 최종 데뷔 조 '모디세이'에 선발된 7인의 소년들이 전 세계 무대로 보여줄 앞으로의 행보에 글로벌 팬들의 이목이 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr