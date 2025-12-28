사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 완벽한 미모를 자랑했다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "아름다움은 발견하는 만큼 누리는 선물이다"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 카리나는 파리의 베이커리 앞에서 갓 구운 바게트를 들고 서 있는 모습으로 카메라를 응시하고 있다. 블랙 코트에 똥머리 스타일을 매치한 채 담백한 메이크업으로도 또렷한 이목구비를 드러내며 자연광 속에서 한층 또렷해진 분위기를 완성했다.매장 앞에서 빵 봉투를 안고 있는 컷에서는 도시의 일상과 어우러진 여유로운 표정이 인상적이며 매장 안쪽에서 빵을 고르는 사람들과 대비되며 카리나의 존재감이 더욱 부각된다. 또 다른 컷에서는 바게트를 카메라 앞으로 내밀며 장난기 어린 표정을 지었고 에펠탑 인근에서 촬영된 사진에서는 여행지 특유의 자유로운 공기 속에서도 단정한 분위기를 유지해 눈길을 끈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "카리나 사랑해", "똥머리도 어쩜 이리 예뻐" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.한편 카리나는 2000년생으로 25세다. 또 카리나가 속한 에스파는 지난 20일 열린 '2025 멜론뮤직어워드'에서 '글로벌 아티스트' '스테이지 오브 더 이어' 수상의 영광을 안았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr