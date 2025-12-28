사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 이영자가 정우성 앞에서 속마음을 고백했다.27일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 이영자의 '유미가맥'에 '메이드 인 코리아' 팀 현빈, 정우성, 노재원, 박용우, 강길우가 방문했다.이날 배우들 등장에 이영자는 "우리 오빠들"이라고 소리치며 반겼다. 그는 "정우성 씨는 내가 뭐만 하면 쫓아온다. 나를 예뻐한다"며 기쁨을 드러냈다.전현무는 "현빈 씨 처음 본다"며 시상식급 라인업에 놀란 모습을 보였고, 홍현희는 "내가 일하러 갔을 텐데 무페이로"라며 아쉬움을 드러냈다.현빈은 풍자와 반갑게 인사를 나누며 "운동 열심히 하시죠?"라고 물었다. 풍자는 "현빈 씨랑 같은 PT 숍 다닌다. 먼저 인사해 주셨다"고 자랑했다. 랄랄(이명화)은 "운동하고 뭐 먹더냐"고 물었고, 현빈은 "아니다. 너무 힘들게 운동하더라"며 최근 25kg 감량한 풍자를 극찬했다.'예약제 식당'이라는 설명에 정우성은 "예약하려고 연락했더니 안 된다고 하더라. 그런데 현빈이랑 같이 간다고 하니까 됐다"고 토로했다. 이영자는 "우성 씨는 우리 삭구니까"라며 웃음을 지었다.이영자는 정우성, 현빈 눈빛 공격에 숟가락을 떨어뜨리고, 말을 잊는 등 정신을 못 차렸다. 그는 "정우성-현빈이 나란히 앉아 있는데, 시야에 반반씩 들어오니까 기절하는 줄 알았다. 눈에 빨려 들어갈 뻔했다"고 말했다. 정우성은 "에잇 갇혀라"라며 플러팅을 했다.풍자가 "대화를 하는데, 정우성, 현빈 두 분 눈빛이 똑같다"며 감탄하자, 이영자는 "정우성 씨랑 단둘이 대화하기가 힘들다. 눈을 뚫어져라 보기 때문이다. 그런데 현빈 씨도 그렇다"며 공감했다. 현빈은 "형 눈빛이 어렸을 때 닮고 싶은 눈빛이었다"며 정중한 팬심을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr