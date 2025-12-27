사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라의 고급스러운 미모가 시선을 모은다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 다양한 이모지 멘트와 함께 셀카를 공개했다.공개 된 사진 속 고아라는 따뜻한 실내 조명 아래에서 자연스러운 순간들을 담아냈다. 첫 사진에서는 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하며 차분하면서도 깊은 눈빛을 전한다.이어진 사진에서는 손으로 브이를 그리며 살짝 미소 짓는 모습으로 분위기를 부드럽게 전환한다. 또 다른 컷에서는 머리카락을 살짝 입에 문 채 장난기 어린 표정을 지어 보이며 일상 속 편안함을 드러낸다.마지막 사진에서는 환한 미소와 함께 손을 들어 인사를 건네듯 포즈를 취해 보는 이들까지 기분 좋게 만든다. 과한 연출 없이도 표정과 눈빛만으로 감정을 전달하는 모습이 인상적이다.이를 본 팬들은 "진짜 심쿵해서 숨 멎는 줄 알았어요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "분위기 있고 청순한 모습부터 장난기 가득한 귀여운 모습까지 사진 마다 매력 터져요" "내 피로를 싹 날려주는 인간 비타민 그 자체" 등의 댓글을 남겼다.한편 1990년생으로 35세인 고아라는 지난 6일 종영한 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr