'54세' 지상렬, ♥신보람과 열애 공개 고백했다…"내 첫사랑" ('살림남')

지상렬(54)의 집이 ‘살림남 고정 심사장’으로 변신한다.27일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 ‘살림남 고정’을 노리는 대세 트로트 가수 삼인방 신성, 신승태, 윤준협이 지상렬의 집을 찾아가 본격적인 검증을 받는 모습이 그려진다.이날 트로트 삼인방은 각자의 개성을 앞세워 어필 경쟁에 나선다. 아이템 제안서까지 준비한 ‘트로트 황태자’ 신성, 복싱으로 체력과 예능감을 동시에 증명한 ‘트로트 카사노바’ 윤준협, 유독 카메라를 향한 애정을 드러내는 ‘트로트 야생마’ 신승태까지, 세 사람은 ‘살림남’ 고정 자리를 향한 승부욕을 불태운다.특히 지상렬과 무려 30세 차이가 난다고 밝힌 윤준협이 “저희 아버지보다 한 살 많다”고 말하자, 지상렬의 형수는 “첫사랑에 실패만 안 했으면 지금 이런 아들이 있었을 것”이라며 농담을 던진다. 이에 지상렬은 “내 첫사랑은 신보람이다”라고 받아치며 사랑꾼다운 면모를 보인다.심사가 이어질수록 경쟁은 점점 과열되고, 신승태가 “박서진은 살림남 출연 경력이 2년이고, 지상렬 형님은 1년인데, 서진이가 더 힘이 있는 것 아니냐”며 지상렬의 '심사 자격'에 대한 의문을 제기한다. 이에 ‘살림남 터줏대감’ 박서진과 영상 통화가 성사된다.박서진은 고정 출연을 노리는 삼인방을 향해 센스 있는 입담으로 견제에 나서며 분위기를 달군다. 이어 박서진의 여동생 효정과 윤준협의 즉석 랜선 소개팅이 펼쳐지고, 두 사람은 묘한 설렘을 자아낸다. 이를 지켜보던 지상렬은 “바로 고정 출연이다. (박서진네) 사위로 들어가라”며 분위기에 불을 지핀다.한편, 지상렬은 지난달 방송된 '살림남'에서 16살 연하의 쇼호스트 신보람과 핑크빛을 인정한 바 있다. 그는 지난 20일 열린 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 받은 뒤 "첫 자리에서 귀한 상을 받게 되서 감사하다. 저의 눈, 코, 입, 귀가 되어 준 매니저들 너무 감사하다. '살림남'을 통해 좋은 사람을 만나게 됐다. 자연스러운 만남 계속 이어가겠다"고 신보람을 공개 언급하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr