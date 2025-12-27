사진 = TV조선 '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 첫 회부터 상상을 뛰어넘는 대결과 재미로 안방극장을 사로잡았다.26일 TV CHOSUN 신규 예능 프로그램 '금타는 금요일'이 첫 방송됐다.'미스터트롯3' TOP7과 '미스트롯3' 진(眞)·선(善)·미(美)가 총출동한 가운데 트롯 레전드 김연자가 1대 '골든 스타'로 나서 첫 회의 막을 열었다. 멤버들은 김연자의 대표곡과 인생곡으로 일대일 데스매치에 돌입, 황금별을 향한 치열한 경쟁과 완성도 높은 무대로 시청자들의 눈과 귀를 매료시켰다.시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이날 방송된 '금타는 금요일' 1회는 전국 기준 6.2%의 시청률을 기록했다. 순간 최고 시청률은 6.9%까지 치솟았다. 이는 지상파·종편·케이블 포함 동 시간대 예능 1위, 일일 종편 및 케이블 1위, 금요 예능 전체 1위에 해당하는 수치다. '금타는 금요일'은 첫 방송부터 눈에 띄는 수치로 경쟁 프로그램들을 앞지르며 금요일 예능 최강자의 자리를 선점했다.가장 큰 화제를 모은 장면은 '미스&미스터트롯' 역대 진(眞) 세 명이 맞붙은 '메기 싱어' 라운드였다. 선공자로 나선 '미스트롯3' 정서주는 김연자의 '당신은 얄미운 나비'를 통해 상큼 발랄한 매력을 발산, "목소리가 사기다"라는 멤버들의 감탄 속에 원곡자 김연자로부터 "노래를 듣는 내내 저의 20대 시절이 생각났다"는 따뜻한 호평을 받았다.이어 정서주의 지목으로 무대에 오른 '미스터트롯3' 김용빈은 패티김의 '사랑은 영원히'를 열창, 깊은 감성으로 현장을 몰입시켰다. 김연자는 "가수를 하기 위해 태어난 사람 같다. 한 글자 한 글자 마음을 담아 부르는데, 노래를 그리는 화가 같았다"며 극찬을 더했다. 극과 극 매력으로 우열을 가리기 어려운 무대를 선보인 두 사람은 나란히 98점을 받으며 무승부를 기록했다.바로 그때, '금타는 금요일'의 히든 카드인 1대 '메기 싱어'로 '미스트롯2' 양지은이 깜짝 등장해 분위기를 단숨에 뒤흔들었다. 한 회 만에 성사된 사상 초유의 '진들의 전쟁' 속에서 양지은은 김연자의 '정든 님'을 완성도 높게 소화하며 99점을 획득, 단 1점 차로 두 사람을 동시에 누르고 승리를 거뒀다. 98점 고득점을 기록하고도 황금별 사냥에 실패한 김용빈은 정서주를 향해 "왜 나를 뽑아서 황금별을 못 갖고 가게 하냐"라며 웃픈 원망을 터뜨려 현장을 폭소로 물들였다.1라운드에서는 선공자 배아현의 지목으로 손빈아가 무대에 오르며 각 시즌 선(善)들의 맞대결이 성사됐다. 손빈아는 김연자의 '영동 브루스'를 완벽하게 소화하며 100점 만점을 기록, 첫 번째 황금별의 주인공에 이름을 올렸다.반면 90점 초반 점수대로도 승부가 갈리는 묘미가 이어졌다. 3라운드에서 천록담은 임재범의 '너를 위해'로 93점을 얻었고 '아모르파티'로 분위기를 달궜으나 91점에 그친 오유진을 꺾고 황금별을 차지했다. 4라운드에서는 춘길이 '십분내로'로 90점을 받았음에도 불구하고 후공 남승민이 '진정인가요'로 89점을 기록하며 단 1점 차로 승리를 거두는 극적인 반전이 펼쳐졌다. 춘길은 "센 사람들끼리 겨룰 필요는 없다. 잔챙이도 황금별을 딸 수 있다"라며 능청스러운 소감으로 웃음을 자아냈다.황금별을 획득한 1회 승자는 손빈아, 천록담, 춘길, 최재명. 김연자는 "후배들이 너무 잘해줘서 선배로서 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"고 훈훈한 소감을 전했다. 반면 김용빈은 "다음 주에 두고 보시라"는 패기 넘치는 선언으로 다음 회차 무대에 대한 기대감을 폭발시켰다.귀 호강 무대부터 웃음과 감동까지, 삼박자를 고루 갖춘 '금타는 금요일'은 단 1회 만에 안방 시청자들의 마음을 저격했다. 첫 방송부터 제대로 시동을 건 트롯 스타 10인의 금빛 전쟁이 앞으로 어떤 인생곡 무대들로 채워질지 기대가 모인다.한편 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 매주 금요일 밤 10시 시청자와 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr