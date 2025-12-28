'링거 논란' 칼차단하더니…전현무, 결국 큰 결심했다 "내가 할 수 있는 건 최대한" ('사당귀')

사진=텐아시아DB

'2025 KBS 연예대상'에서 영예의 대상을 거머쥔 전현무가 ‘사당귀’를 통해 새해 KBS 신입 아나운서들의 활약을 적극 돕겠다는 통 큰 신년 계획을 공개한다.28일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 '2025 KBS 연예대상'에서 최고의 경쟁상대로 손꼽힌 박보검을 물리치고 대상을 차지한 전현무가 이후 진행된 ‘사당귀’ 녹화에서 후배 아나운서들을 위해서 발벗고 나서겠다는 포부를 밝힌다.전현무는 “대상을 주셔서 감사하다”라고 인사를 전한 후 “26년에 아시안게임이 있다. 북중미 월드컵도 있고, 스포츠 빅이벤트가 많다. 제가 할 수 있는 건 최대한 하겠다”며 KBS에서 적극 활약하겠다는 계획을 발표한다.특히 전현무는 “후배 아나운서와 함께 하는 콘텐츠를 많이 하고 싶다”며 특별한 KBS 아나운서 후배 사랑을 드러낸다고 해 기대를 모은다.한편, 한전현무는 최근 9년 전 차량 내 수액 투여 논란에 대해 진료기록을 공개하며 적극 해명했다. 소속사 측은 "해당 진료는 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였다. 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다. 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었다"고 강조했다.진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원 명칭 등이 기재됐다. 상병에는 기관지염, 만성 후두염, 급성 편도염, 위염 등이 적혔다. 해당 병원의 수입금 통계 사본도 공개했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr