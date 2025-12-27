사진=SBS '비서진'

'비서진' 이서진이 한지민 연기를 지적했다.26일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 'my 스타'로 배우 한지민이 출연했다.한지민은 이서진과 2007년 MBC 드라마 '이산'에서 호흡을 맞췄고, 김광규와는 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에 함께 출연한 인연이 있다.이날 한지민은 오프닝 인터뷰에서 "이서진이 날 괴롭힌 걸 다들 어떻게 아시지? 방송에서 보인 건 빙산의 일각이다. '이산' 촬영 내내 괴롭힘당했다. 밥 사줄 때 빼고, 전생 악역인가 싶을 정도"라고 밝혔다.그러면서 "방송국 복도 지나갈 때 한복 입고 있는 나를 날 넘어뜨리고 끌고 갔다. 국민 과자 먹고 있을 때는 미제 과자 자랑하더라. 또 둘이 손잡고 가는 예쁜 장면인데 나를 한옥 문 쪽으로 처넣고 문을 닫기도 했다"고 폭로했다.한지민은 '이산' 제작발표회 당시 이서진이 자신을 '호빗'이라고 놀린 것을 언급하며 자기도 별로 안 크면서. 다른 사람은 그렇게 하면 인성 논란에 욕먹을 텐데, 선배님은 왜 욕을 안 먹는지 모르겠다"며 분노했다. 이어 "한편으로 너무 부럽다. 자기가 하고 싶은 대로 하고, 하는 일도 없으면서 돈도 벌고. '삼시세끼' 때도 파리만 잡았다. 선배님은 돈을 거저 번다"고 토로했다.'복수 데이'를 선언한 한지민은 "선배님이랑 친한 사람 나온 적 없냐. 다들 여뤄아하면서 못 시키고, 비서를 오히려 모시더라"면서 "오늘 점심 먹고 집합인데, 점심 먹고 싶은 거 보내놓겠다. 번호 아는 사람이 선배님밖에 없다"고 단호하게 말했다.김광규가 "전화번호도 아는 사이냐"고 묻자, 한지민은 "똥 이모티콘 보낸다"며 불만을 드러냈고, 이서진은 "쟤네 집 변기가 막힌 적이 있어서"라고 해명했다. 당황한 한지민의 이상한 소리 금지령에 그는 "너는 나한테 막 하면서, 왜 나는 말을 못 하게 해"라고 투덜거렸다.한편, 이서진은 작품 촬영 중 NG 낸 후 "카메라 쪽에, 내 시선 쪽에 있지 말라"는 한지민에게 "필요한 거 있으면 주려고 한 거다. 내가 대사 똑바로 보라고 했지? 연기 대충하지, 이제?"라고 일침했다.한지민은 "아니다. 다른 사람이 가르쳐주면 '감사합니다' 할 텐데. 인이나 열심히 하지 무슨 연기 지도를 하냐"고 반박했다. 김광규는 이서진의 연기 지적에 "약간 꼰대가 되어 가는 것 같다"며 한지민 편을 들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr