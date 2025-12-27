이미지 크게보기 사진 = JTBC '러브 미'

'러브 미' 서준경(서현진 분)이 주도현(장률 분)의 충격 고백에 이별 위기를 맞았다.26일 방송된 JTBC 금요시리즈 '러브 미'에서는 서준경이 주도현에게 아들이 있다는 사실을 알게 되는 모습이 그려졌다.지난 방송에서 엄마를 잃은 슬픔으로 인해 힘들어하던 서준경은 주도현과의 데이트에 오랜만에 웃음을 되찾으며 서로의 마음을 확인해나갔다. 특히 서준경이 "천천히 알아가 보자"라고 했던 말과 다른 '하룻밤 엔딩'으로 두 사람 사이는 빠르게 가까워졌다.서준경이 "사실 엄마를 잃은 지 얼마 안 됐다. 나는 엄마를 많이 닮았다. 우린 서로를 참 많이 미워했다. 너무 미안했다고 말도 못 했는데, 화해도 못 하고 그렇게 끝나 버렸다"라고 아픈 이야길를 꺼냈고, 이를 듣던 주도현도 "내 아들이 태어난 날이 기억에 남는다"라며 숨겨둔 아들이 있음을 털어놔 충격을 안겼다.주도현의 고백에 서준경은 "내가 만만해 보였냐. 외로워 보이니까 이런 나한테는 애 따위는 문제도 안 될 거라고 생각했냐. 혹시 전과도 있어요?"라며 배신감을 감추지 못했다.주도현은 "겁났다. 준경 씨 좋아하니까"라고 말하지 못한 이유를 얘기했고, 이에 서준경은 "왜 당신 같은 사람을 좋아했지? 후회돼서 미치겠다"라고 서운한 감정을 드러냈다.결국 이별 위기를 맞은 두 사람. 하지만 서준경이 먼저 손을 내밀었다. 그는 "어떤 변명인지 들어나보자"라며 연락을 했고, 서준경의 연락에 주도현은 한 치의 망설임도 없이 달려갔다. 서도현은 "지금 이 순간, 깨달았다. 내가 저 사람을 생각보다 훨씬 더 좋아하고 있다는 걸"라며 자신의 감정을 확인했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr