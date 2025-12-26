/ 사진=텐아시아 DB

'미스터트롯3' 우승 상금 3억을 받은 가수 김용빈이 우승 의지를 드러낸다.TV CHOSUN '금타는 금요일'은 대한민국에서 가장 핫한 트롯 스타 10인이 '골든 스타'들의 인생곡을 재해석하며 단 하나의 '골든컵'을 놓고 격돌하는 트롯 데스매치 프로그램이다. 10인의 트롯 가수들은 매회 상대를 직접 지목해 1대1 데스매치에 돌입하며, 승자에게는 '황금별'이 주어진다. 황금별 7개를 가장 먼저 모은 단 한 명의 가수만이 골든컵의 주인이 되는 방식. 첫 방송부터 황금별 사냥에 과몰입한 멤버들의 치열한 경쟁이 흥미진진한 재미를 예고한다.이날 방송에서는 미(美) 천록담의 파격적인 선곡이 단연 화제로 떠오른다. 천록담은 무대를 앞두고 "사실 이 곡은 모든 남자 가수들에게 금지곡으로 알려져 있다. 사석에서조차 불러본 적 없는 노래다. 오늘 녹화장에 나오기 두려웠을 정도"라고 고백하며, 생애 첫 도전임을 밝혀 모두를 놀라게 한다. 두려움을 딛고 선택한 '금지곡'의 정체와, 그 선택이 무대 위에서 어떤 결과로 이어질지 관심이 집중된다.그런가 하면, 우승 혜택인 '골든컵'을 향한 출연진들의 집념도 눈길을 끈다. 그중 진(眞) 김용빈은 "금을 타기 위해 금고까지 샀다"라며 남다른 우승 의지를 드러내 폭소를 유발한다. 금을 향한 그의 집념이 실제 무대 점수로 연결될 수 있을지도 관전 포인트가 될 전망이다.동시에 미(美) 오유진의 매서운 반격 신호탄이 예고되며 긴장감을 더한다. 오유진은 대결 도중 "하위권이라고 무시하지 마세요!"라며 최연소 '꼴찌 클럽' 회장의 자존심을 건 당찬 일침을 날린다. 하위권의 반란을 꿈꾸며 준비한 오유진의 무대가 어떤 평가를 받게 될지 관심이 쏠리는 가운데, 이날 녹화 현장에서는 예상 밖의 점수들이 속출했다고 전해져 호기심을 더욱 자극한다.한편, TV CHOSUN 신규 예능 '금타는 금요일'은 26일 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr