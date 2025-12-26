사진=텐아시아DB

사진제공=스튜디오 마음C, tvN

전 연인 사이였던 배우 혜리와 배우 류준열이 노래 '혜화동'을 함께 불렀다.스튜디오 마음C가 제작한 '응답하라 1988' 10주년 OST Part 2가 오늘(26일) 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이번 OST Part 2는 '응답하라 1988'의 시그니처 곡들을 재해석한 더블 타이틀곡으로 구성되는 된다. 들개들(이일화, 라미란, 김선영)이 '걱정말아요 그대'를, 쌍문동 아이들(류혜영·혜리·고경표·류준열·박보검·안재홍·이동휘·최성원)이 '혜화동(혹은 쌍문동)'을 가창했다.첫 번째 타이틀곡 '걱정말아요 그대'는 원곡이 지닌 따뜻한 정서를 유지하면서도 어쿠스틱 나일론 기타 편곡을 더해 한층 포근한 사운드를 완성했다. 곡 후반부에 10주년 OST에서만 만날 수 있는 떼창 파트로 새로운 감동을 선사한다. 극 중 쌍문동 엄마들이 긴장을 풀기 위해 마신 술로 '전국노래자랑' 예선에 참가하지 못한 아쉬움을 이번 OST로 달랠 예정이다.두 번째 타이틀곡 '혜화동(혹은 쌍문동)'은 쌍문동 아이들이 총출동해 그 의미를 더했다. 각 파트별로 극 중 캐릭터들의 매력을 느낄 수 있도록 곡이 구성되어 있으며, 자연스럽게 이어지는 화음과 주고받는 멜로디가 이들의 여전한 케미를 보여준다. 어린 시절을 연상케 하는 리코더 선율로 시작해 마지막에 쌍문동 아이들의 뜨거운 떼창으로 감동의 정점을 찍는다.음원과 함께 배우들의 가창 모습이 담긴 뮤직비디오도 공개된다. '걱정말아요 그대' 뮤직비디오는 26일 오후 6시, '혜화동(혹은 쌍문동)' 뮤직비디오는 오는 27일 0시에 스튜디오 마음C 공식 유튜브 채널을 통해 순차 업로드될 예정이다.지난 22일 '혜화동(혹은 쌍문동)' 뮤직비디오 티저를 먼저 접한 네티즌들은 "배우들이 직접 노래를 부르는 모습에서 예능의 감동이 그대로 전해진다", "보기 드물고 귀한 장면이다", "오랜만에 다시 드라마 정주행하고 싶다", "배역들의 감정에 이입돼 뭉클하다" 등의 호평을 쏟아냈다.'응답하라 1988' 10주년 OST Part 2는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이번 OST는 음원과 함께 음반 형태로도 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr