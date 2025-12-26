사진=이민우 SNS

그룹 신화 멤버 이민우가 자상한 아빠 면모를 보였다.이민우는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "🎄Happy Christmas🎁✨ She got skates. I got her smile.🥰💕"(행복한 크리스마스. 그녀가 스케이트를 받고 웃었다)라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이민우가 의붓 딸과 함께 크리스마스를 즐기고 있는 모습. 특히 의붓 딸은 크리스마스 선물을 받은 후 곧바로 사용하는 등 화목한 가족의 분위기를 완성했다.한편 이민우는 1979년생으로 올해 46세다. 1991년생 재일교포와 내년 3월 결혼을 앞두고 있다. 예비신부는 전남편 사이에서 낳은 2020년생 딸을 두고 있다. 지난 4일 이민우 소생의 둘째 딸 을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr