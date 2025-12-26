이이경 이어 또, '유재석 개입설' 불거졌다…지석진도 옹호 "섭외 권한 없어" ('식센2')

/ 사진=텐아시아 DB

유재석이 '유퀴즈' 캐스팅 권한에 대해 선 그었다.지난 25일 방송된 tvN 예능 ‘식스센스: 시티투어2’ 9회에서는 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 게스트 곽범, 이시안과 천안에 숨은 가짜를 찾지 못한 가운데 가짜 핫플레이스의 무당이 쌍둥이였던 충격적인 사실이 밝혀져 모두를 경악케 했다.이날 방송 시청률은 전국 가구 평균 2.2%, 최고 3.2%, 수도권 가구 평균 2.4%, 최고 3.7%를 기록했다.식센이들은 ‘일 십 백 천안’을 주제로 ‘오징어의 일탈’, ‘신들린 백반’, ‘십도 이하 순댓국’ 키워드의 핫플레이스를 방문했다. 먼저 ‘오징어의 일탈’은 오징어 제육 쟁반짜장을 판매하는 중국집으로 맛깔난 비주얼과 저렴한 가격을 자랑했다. 음식이 나오기 전부터 메뉴판에 쌓인 먼지를 확인하며 날카로운 면모를 보였던 곽범은 고추냉이가 별도로 제공되는 디테일도 잡아내며 진짜일 가능성에 무게를 뒀다.두 번째 장소로 이동하던 멤버들은 유명한 꽈배기 맛집 본점을 찾았다. 이날 꽈배기집 사장님은 '유퀴즈 온 더 블럭'에도 섭외를 받았다며 "미국 매장 오픈 때문에 섭외에 응하지 못했다. 꼭 한 번 나가고 싶다"고 피력했다.이에 '유퀴즈' MC 유재석은 "제가 섭외하는 게 아니라서"라며 당황했고, 지석진은 "쟤는 그런 권한이 없는 애"라고 거들었다. 유재석은 "제가 섭외를 하는 게 아니라서"라며 머쓱해했다.한편, 최근 한 유튜버는 이이경의 소속사가 제작진으로부터 하차 통보를 받는 과정에서 “유재석의 뜻이냐”고 물었다고 주장했다. 이에 이이경 소속사가 하차 통보 과정에서 유재석과 관련한 질문을 한 적이 없다고 선을 긋자, 대표와의 녹취록을 공개하기도 했다.신당과 식당을 함께 운영하는 ‘신들린 백반’은 2층에서 점을 보고 사주를 토대로 음양오행에서 부족한 것을 1층에서 음식으로 보충하는 곳으로 눈길을 끌었다. 특히 무당은 아내도 모르게 곽범이 계약한 전기차의 존재를 아는 등 아무도 모르는 이야기까지 맞혔다. 이시안의 점사 역시 스트레스를 술로 푼다는 부분을 제외한 대부분이 맞았다.점사를 마친 뒤에는 미미, 곽범이 1층에서 식사를 준비하는 무당을 돕고 유재석, 지석진, 고경표, 이시안은 2층에서 추리를 이어갔다. 이후 1층에 식센이들이 모두 모이자 무당은 2층에 있던 이시안이 신당의 물건을 만진 것을 알고 경고하는가 하면 두통을 호소했던 고경표에게는 “기운이 눌려서 그렇다. 나가면 괜찮아지실 것”이라고 해 신뢰와 의심을 오갔다.마지막 ‘십도 이하 순댓국’ 가게에서는 순대국밥 빙수가 이목을 집중시켰다. 순대 대신 찹쌀떡을 토핑한 옛날 빙수와 튀밥으로 재현한 공깃밥, 망고에 딸기 파우더를 묻혀 색깔을 낸 깍두기, 녹차 초콜릿으로 만든 고추까지 작품 같은 비주얼과 맛을 자랑했다. 병천 순대빵도 있었으나 미미는 가게의 캐릭터가 메뉴들보다 주인공 같아 보여 가짜로 추측했다.가위바위보 결과에 따라 미미가 ‘십도 이하 순댓국’을 가짜로 최종 선택했지만 ‘신들린 백반’이 가짜였다. 제작진이 일제강점기 때 만들어진 양곡 창고를 지역 문화 공간으로 만든 완주군을 벤치마킹해 이번에는 지자체의 힘을 빌려 미나릿길을 추천받았고, 미나릿길에 위치한 빈 건물에 점집과 식당의 이색 컬래버레이션을 실현했다. 무당 역할을 맡은 배우 정여루는 실제 무당에게 무구 사용 방법 등을 배우고 사주도 공부했다.점사는 제작진이 곽범의 소속사 대표와 이시안의 친구인 프로미스나인 박지원에게 정보를 얻어 준비, 음식은 레토르트 식품과 반찬 가게의 힘을 빌렸다. 그러나 더 큰 반전이 식센이들을 혼비백산하게 만들었다. 2층에서 점을 봐준 무당은 정여루, 1층에서 요리를 한 무당은 정애란으로 쌍둥이였고 정여루 뒤로 정애란이 분신술처럼 등장했던 것.점사를 봐준 후 별도의 공간에서 2층 상황을 지켜본 정여루는 이시안이 신당 물건을 만진 것과 고경표가 두통이 있다는 사실을 알게 됐고, 다시 정애란과 임무를 교대한 후 이를 말했던 전말도 드러났다.‘식스센스: 시티투어2’ 촬영이 끝난 후 해당 건물은 마을 주민들의 보금자리로 활용되고 있다는 훈훈한 소식도 전했다. 감성 글 벌칙은 SNS 계정이 없는 곽범이 당첨돼 이창호에게 문자로 벌칙을 이행했다.‘식스센스: 시티투어2’는 오는 1월 1일 오후 8시 40분 최종회가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr