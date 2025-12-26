사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

2007년 데뷔해 현재 스타쉽 엔터테인먼트 이사직을 맡았다고 알려진 케이윌이 처음으로 집을 공개한다.내일 27일(토) 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 378회에서는 음원 누적 스트리밍 20억회를 돌파하고 멜론의 전당까지 입성한, 데뷔 19년 차 '국가대표 감성 발라더' 케이윌의 취향이 집약된 럭셔리 뉴 하우스가 베일을 벗는다.최근 부모님께 아파트를 구해드리고, 함께 살던 집을 본인의 취향으로 가득 채워 인테리어 공사를 마치고 입주했다는 케이윌. 그렇게 탄생한 'NEW 윌 하우스'는 총 3개 층으로, 공간마다 색다른 무드로 꾸민 센스가 돋보인다. '윌 하우스'의 하이라이트는 3층 옥상정원. 답답했던 마음이 뻥 뚫리는 탁 트인 '시티뷰' 옥상정원에 참견인들의 감탄이 쏟아졌다는 후문이다.각과 열을 맞춰 공들여 전시한 피규어 컬렉션은 마치 전문 갤러리를 방불케 하고, BTS부터 아이유까지 차곡차곡 모아놓은 후배 가수들의 사인 CD들은 가요계 대선배 케이윌의 위상을 짐작게 한다고. 여기에 "추억이 있는 물건을 잘 버리지 못한다. 굉장한 맥시멀리스트다"라는 매니저의 전언까지 더해져, 윌 하우스가 어떻게 변신했을지 호기심을 자극한다.운동방, 게스트룸, 홈바까지 완벽히 갖춘 '윌하우스'를 본 참견인들은 결혼 의혹을 제기하는데. 매니저는 "스태프들도 다 의심했으나, 형이 혼자 재밌게 살 집을 꾸민 것 같다"라는 결정적 제보를 남긴다고. 화려한 솔로 라이프 뒤에 숨겨진 케이윌의 진짜 일상이 궁금해지는 대목이다.적막한 '윌 하우스'를 깨울 손님, 연예계 '찐친' 전현무가 등판해 기대감을 높인다. 화려한 피규어들 사이에 '무스키아' 전현무가 직접 그린 초상화를 전시해 놓을 정도로 각별한 친분을 자랑하는 두 사람. 하지만 케이윌의 집을 둘러보던 중 예리한 눈빛으로 "이 넓은 집에 데드 스페이스(죽은 공간)가 많다"라며 폭풍 잔소리를 시전, 집주인을 당황케 한다. 만나자마자 인테리어를 두고 끊임없이 옥신각신하는 두 사람의 앙숙 케미가 시청자들에게 큰 웃음을 선사할 예정이다.두 사람은 '외동아들'이라는 공통분모로 깊은 공감 토크를 나누며 입담을 과시한다. 대화 도중 서로의 어머니에 대한 에피소드가 쏟아지는데, "어머니가 샴푸를 다 쓰면 물을 넣어 3개월을 더 사용한다"는 전현무의 폭로에 케이윌은 "우리 어머니는 치약으로 화장실 청소를 하고, 치약이 없으면 소금으로 양치한다"라고 맞받아치는 등, 환장의 '불효 배틀'로 현장을 초토화했다는 후문. 두 어머니의 상상 초월 에피소드와 이에 얽힌 두 사람의 눈물겨운(?) 사연까지, 과연 두 불효자가 털어놓은 역대급 '어머니 썰'은 무엇일지 본방송을 기다리게 만든다.맥시멀리스트 케이윌의 럭셔리 하우스 집들이와 전현무와의 유쾌한 만남은 내일(27일) 토요일 평소보다 조금 이른 밤 11시 5분 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr