'권정열♥' 김윤주, 결국 속내 밝혔다…"남편에게 매일 90도로 인사해" ('사당귀')

KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀' 뉴보스로 와우산레코드의 수장인 '옥상달빛' 김윤주가 출격한다.28일 오후 4시 40분 방송되는 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에 김윤주가 첫 등장한다. 김윤주는 '수고했어 오늘도', '옥상달빛' 등 히트곡을 발매한 그룹 '옥상달빛'의 멤버이자 7명의 아티스트가 소속된 와우산레코드의 대표다.이날 김윤주는 특별한 아티스트 영입 전략을 공개해 폭소를 유발한다. 김윤주의 필승 영입 전략은 바로 남편인 10CM 권정열. 김윤주는 와우산레코드 1호 영입 아티스트 장들레를 영입할 당시 "내 남편이 10CM야"라고 대표의 재정 상태에 확신을 주는 한 마디로 영입에 성공했음을 고백해 웃음을 자아낸다.김윤주와 권정열은 12년차 부부. 특히 10CM 권정열은 현재 KBS '더 시즌즈- 10CM의 쓰담쓰담'의 MC로 활약하고 있으며, '아메리카노', '사랑은 은하수 다방에서', '봄이 좋냐??', '너에게 닿기를' 등 수 많은 히트곡을 보유하고 있다. 김숙이 "남편에게 라이벌 의식이 있지는 않나?"라고 묻자 김윤주는 "저는 라이벌 축에도 못 낀다"며 "아침마다 남편에게 90도로 인사한다"고 진심에서 우러나온 감사를 전해 폭소를 터뜨린다.'사당귀'에서 방송 최초로 김윤주와 10CM 권정열의 단독주택이 공개된다. 마치 동화 속에 있는 집처럼 따뜻하고 아기자기한 화이트 톤의 주택이 시선을 사로잡는다. 김윤주, 권정열 부부의 취향이 고스란히 담긴 모던 화이트 인테리어에 절로 감탄이 터진 가운데, 집에 일가견이 있는 MC 김숙은 "집이 너무 예쁘다!"라며 눈을 떼지 못했다는 후문이다.