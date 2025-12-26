/ 사진=텐아시아 DB

인플루언서 겸 사업가 최시훈과 결혼한 가수 에일리(Ailee)가 2년 만에 귀환을 알렸다.12월 24일 서울 강서구 KBS 아레나에서 열린 에일리의 단독공연 ‘라스트 크리스마스’(Last Christmas)는 2012년 데뷔 이후 매해 크리스마스-연말 공연을 통해 팬들과 만나온 에일리가 지난해 앨범 준비로 하지 못한 콘서트에 대한 갈증을 2000여석을 가득 채운 관객들과 함께 완벽하게 채운 공연이었다.이날 공연에서 에일리는 댄스곡들부터 감성적인 발라드와 R&B 뿐 아니라 재즈, 록, EDM, 크리스마스 시즌에 맞춘 캐럴 메들리까지 폭넓은 장르의 무대를 선보였다. ‘U&I’ ‘손대지마’ ‘너나 잘해’ ‘헤븐’(Heaven) ‘보여줄게’ 등의 무대에는 8인조 댄스팀과 함께 완벽한 퍼포먼스를 선보였다. ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’ ‘노래가 늘었어’ ‘하이어’(Higher) ‘이프 유’(If you) 등의 노래에서는 압도적인 가창력과 드라마틱한 표현력으로 국내 최정상 보컬리스트의 면모를 유감없이 과시했다.에일리는 이번 공연 중 ‘미닝’(Meaning) 무대에서 어린 시절 어머니와 함께 찍은 홈비디오 영상과 직접 쓴 편지를 공개하기도 했다. 에일리는 4년 전 세상을 떠난 어머니에 대한 그리움을 담아 노래하다 울컥 눈물을 쏟아 관객들을 먹먹하게 만들기도 했다.이날 공연에서 에일리는 캐럴 메들리를 포함해 자신의 히트곡 총 19곡을 총 2시간 10분 동안 5인조 밴드 함께하며 사운드와 퍼포먼스 모두 완벽을 기했다. 또 장르적 스펙트럼이 넓은 아티스트인 만큼 전면 LED를 활용한 완성도 높은 공연 영상과, 정교한 조명 연출, 리프트와 다양한 특효를 임팩트 있게 배치하며 무대 연출에서도 베테랑 아티스트다운 노련함을 보여줬다. 특히 돌출형 무대에서 관객들과 보다 가까이에서 소통하고 이벤트 시간을 가지며 팬들에 대한 감사 인사도 잊지 않았다.에일리는 “우리에게 음악만큼 위로와 위안을 주는 것은 없는 것 같다. 제 음악이 여러분들에게 위로가 됐길 바란다”며 “지금까지 사랑해주고 찾아 들어주신 노래보다 앞으로 들려드리고 싶은 노래가 더 많다. 앞으로의 에일리를 더 기대해 달라”고 공연장을 찾아준 관객들에게 2년 만에 단독공연 소감을 전했다.에일리는 이번 단독공연 ‘라스트 크리스마스’ 타이틀에 지난해 함께 하지 못한 크리스마스의 아쉬움뿐 아니라, ‘마지막’이라는 단어로 ‘무엇과도 비교할 수 없는’ ‘누구도 대체할 수 없는’ 특별한 공연을 만들겠다는 의지를 담았다.한편 에일리는 올해 3월 일곱 번째 미니앨범 ‘(Me)moir’를 발표했다. 1년 6개월 만에 완성한 ‘(Me)moir’는 프로듀서 피독(Pdogg)이 전곡에 작곡과 프로듀싱을 맡아 에일리의 음악적인 변화를 도왔다. 현재 넷플릭스 글로벌 보컬 오디션 프로그램 ‘베일드 뮤지션’에서 심사위원으로 활약 중이며, 2026년에도 꾸준히 음악과 방송 활동을 병행해 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr