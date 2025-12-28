사진=MBC

MBC '쇼! 음악중심 in MACAU'가 2026년 상반기 K-POP 대축제의 포문을 연다.지난 2024년과 2025년, 일본 베루나돔에서 열린 '쇼! 음악중심 in JAPAN'은 이틀간 7만 석 전석 매진을 기록했으며 글로벌 아티스트들의 신곡과 커버 무대 등 다채로운 구성으로 현지 팬들의 열광적인 반응을 끌어냈다.이 뜨거운 열기를 이어받아 이번에는 동서양의 문화가 공존하는 독창적인 도시 마카오에서 글로벌 팬들과의 소통을 이어간다. '쇼! 음악중심 in MACAU'는 오는 2026년 2월 7일(토)~8일(일) 이틀간 개최된다.'쇼! 음악중심 in MACAU'에서만 만나볼 수 있는 아주 특별한 MC 조합이 공개됐다. 먼저, 완벽한 호흡을 자랑하는 '쇼! 음악중심'의 3 MC가 함께할 예정. '첫 만남' 신드롬을 일으키며 글로벌 라이징 스타로 급부상한 TWS(투어스) 도훈, 발랄한 에너지로 시청자들의 눈길을 사로잡은 신예 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 에이나, 그리고 K-POP 5세대를 대표하는 ZEROBASEONE 김규빈이 바로 그 주인공. 여기에 각종 예능 프로그램에서 매끄러운 진행 실력을 인정받은 제로베이스원 장하오가 새롭게 합류하며 더욱 다채로운 케미스트리를 선보일 예정이다. 5세대 그룹 제로베이스원은 공식 해체가 얼마 남지 않았다고 알려졌다.매회 역대급 라인업으로 관객들에게 강렬한 인상을 남기며 폭발적인 관심을 모아온 '쇼! 음악중심 in MACAU'의 라인업 역시 주목된다. 화려한 아티스트들이 함께할 이번 공연은 한층 더 완성도 높은 무대를 예고하며 기대감을 높이고 있으며, 공연이 펼쳐질 장소는 추후 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr