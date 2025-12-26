사진=조이 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 로맨틱한 성탄절을 즐겼다.조이는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "Happy Merry Christmas🎄♥️"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조이가 성탄절을 맞아 고기와 식빵 그리고 디저트 등을 먹고 있는 모습. 특히 그가 음식을 먹는 장소가 언뜻 음악 작업실을 닮아 눈길을 끌었다.한편 조이는 2021년부터 가수 크러쉬와 공식적인 연인 관계를 유지하고 있다. 크러쉬는 최근 조이의 여동생 결혼식에서 축가를 불러주며 애정 전선에 이상이 없음을 간접적으로 증명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr