사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

방송인 추성훈이 '셰프와 사냥꾼'에서 "죄송하다. 아무것도 못 잡았다"라며 사과해 웃음을 자아낸다.내년 1월 8일 방송되는 채널A 신규 예능 '셰프와 사냥꾼'은 지난 25일 공식 SNS 채널에 추성훈, 에드워드 리, 임우일, 김대호의 모습을 담은 4인 티저 영상을 게재했다.추성훈은 4인 티저 영상을 통해 파이터다운 면모를 드러냈다. 티저 영상에는 추성훈과 임우일 그리고 김대호가 광활한 바다 위에서 배를 타고 낚시에 나서는 모습이 담겼다. 특히 "상어 한 마리 정도는 잡아야 하지 않겠나"라는 김대호의 물음에, 추성훈은 "나는 다이다이(1대1 맞대결) 붙고 싶어"라고 패기 넘치게 낚시에 나섰다.이후 추성훈이 "(낚시찌를) 문 거 같아. 엄청 무거워"라며 임우일에게 도움을 요청해 긴장감을 더했다. 옆에 있던 임우일은 포효하며 힘을 보탰지만, 낚싯줄이 끊어지는 돌발 상황이 벌어져 아무것도 건지지 못했다. 이어진 다음 장면에서 에드워드 리를 만난 추성훈은 "죄송하다. 아무것도 못 잡았다"고 사과한 뒤 "임우일이 잘못했다"고 책임을 전가해 웃음을 안겼다.임우일과 김대호의 예능감 넘치는 모습도 눈길을 끌었다. 임우일은 추성훈의 낚싯줄을 끊은 게 자신인 것 같아 조심스레 분위기를 살폈다. 반면 이를 지켜보던 김대호는 이미 낚시에 성공한 물고기를 들어 올리며 "내가 영웅이다"라고 태연하게 소리쳤다. 이후 임우일이 조용히 육두문자를 내뱉는 모습이 포착돼 보는 이들의 폭소를 유발했다.'셰프와 사냥꾼'은 극한의 야생에서 출연진들이 직접 사냥한 식재료로 최고의 만찬을 완성하는 극강의 생존 미식 탐험 예능이다. 내년 1월 8일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr