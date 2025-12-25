사진 = '조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 채널 캡처

사진 = '조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 채널 캡처

아일릿 원희가 선배인 수지와 현아에 대한 끝없는 팬심을 드러냈다.가수 조현아가 운영하는 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 '사랑스러운 가이드와 하이브 투어한 초보 유튜버'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조현아는 원희에게 "아일릿 데뷔하자마자 너무 눈에 띄는거다"며 "한눈에 시선을 사로잡는 매력적인 비주얼이다"고 했다. 그러면서 조현아는 원희의 볼살에 대해 사람들이 절대 없어지면 안 된다 했다고 했다.이에 원희는 "근데 요즘 없어졌다가 다시 생겼다"고 했다. 조현아는 "수지가 어릴 때 볼살이 있었다"며 "그러더니 점점 여성이 되더라 시간이 지나면서 빠지더라"고 했다. 그러자 원희는 이를 듣더니 "저도 그럼 나중에 수지 선배님 처럼 될 수 있냐"고 하며 기뻐했다.이를 들은 조현아는 "덩연하다"며 "그러고 보니가 데뷔한지 2년 됐냐"고 했다. 원희는 "다 신기했다"며 "처음에는 백스테이지 너무 신기했고 그다음에 사전 녹화할 때 무대 세트 있잖냐"고 하면서 무대 제작 과정이 신기했다고 했다. 원희는 "특히 팬분들 응원해 주시는 게 제일 신기했다"고 알렸다.조현아는 "근데 NOT CUTE ANYMORE'도 엄청 응원히 탄탄하게 준비되어 있더라"고 했다. 그러자 원희는 "근데 약간 찍을 때는 뭔가 진짜 잘해야 한다 이런게 있는 것 같다"고 했다. 조현아는 "또 그럼 원희는 나를 본 적이 있냐"고 물었다. 이에 원희는 "저는 당연히 봤다"며 "제일 최근에 본 건 PC방이었고 수지 선배님이랑 '줄게' 하는 것도 봤다"고 했다. 아울러 현아는 원희에게 식단 제한이 있냐고 물었고 원희는 식단 관리는 자기 몫이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr